ー 主催者が認めたクラシック&スポーツカーであれば誰でも参加が可能！

ー イベント概要

ー 注意事項・よくある質問

主催者が認めたクラシック&スポーツカーであれば誰でも参加が可能！





AUTOCAR JAPAN（ACJマガジンズ）は、6月28日（日）に『クラシック&スポーツカー・コレクション2026 with 塚本ナナミ・ドライビングエクスペリエンス』を開催する。

富士山、北岳という日本で一番目、二番目に高い山が位置する日本の中心地、山梨県。都心から100km程度とツーリング、ドライブ環境にも適した彼の地に、前回のイベント『スーパーカー・コレクション』では、実に70台以上となるAUTOCAR JAPAN読者の愛車が集まった。今回はその好評を受け、さらにパワーアップしたイベントとなる。

会場は山梨県甲斐市にある日本航空学園の滑走路をAUTOCAR JAPANが貸し切り、レーシングドライバー塚本ナナミ選手によるインストラクションのもと、0-200m走行体験を実施する（計測予定ですが、タイムトライアルではありません）。

その後は、表彰式を兼ねたランチパーティを、常磐ホテルで開催。AUTOCAR JAPAN読者同士、親睦を深めていただける機会を設ける。

参加は、主催者が認めたクラシック&スポーツカーであれば誰でも参加が可能だ（事前の登録が必要/ナンバー付き車両に限る）。

＊前泊、後泊をご希望の場合、『常磐ホテル』（055-254-3111）もしくは『旅館明治』（055-225-6828）にてご案内可能です。お問い合わせの際に、イベント名をお伝えください。

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2026年6月15日（月）正午締め切り

イベント概要





クラシック&スポーツカー・コレクション2026 with 塚本ナナミ・ドライビングエクスペリエンス

●日時：2026年6月28日（日）8:45受付〜15:00頃終了

●会場1：学校法人日本航空学園 滑走路（山梨県甲斐市字津谷445）

●会場2：常磐ホテル（山梨県甲府市湯村2-5-21）

●概要：レーシングドライバー塚本ナナミによるドライビングレッスンの一環として0-200m走行を体験／表彰式を兼ねたランチパーティ

●主催：AUTOCAR JAPAN（株式会社ACJマガジンズ）

●参加費：5万円（1名の走行料、パーティ参加費、記念品代込み）

／同伴者1名につき＋2万円

／Wエントリー（1台の車両で2枠走行）1名につき＋3万円

●参加応募スケジュール：6月15日締め切り

＊応募多数の場合、それより前に応募締め切りとなる可能性があります

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2026年6月15日（月）正午締め切り

●イベントの流れ（予定）

参加者の皆さまには事前に走行に向けた資料を配布いたします。

テントで参加受付、ゼッケンを受け取り後、滑走路わきの講習会場（カフェ）へ移動。

参加者全員で、レーシングドライバー塚本ナナミによるドライバーズミーティングを受講していただきます。

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その後、完熟走行を兼ねて滑走路を走行。参加車両を並べて記念撮影。

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走行体験を実施。

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走行終了後、常磐ホテルに移動（20分ほど）し、表彰式を兼ねたランチパーティを開催。

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パーティ終了後、現地解散。

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2026年6月15日（月）正午締め切り

注意事項・よくある質問レーシングスーツ・ヘルメットを持っていません

・当日の走行は、レーシングスーツ、ヘルメットの着用は義務付けておりません。

ドライビングシューズ、もしくはそれに匹敵する運転しやすい靴のご使用をお願いします。

詳しくは、参加受理後に配布する資料をお読みください。

家族・友達を連れて行ってもいいですか

・パーティに参加される場合は、事前申し込みの上、参加費（同伴者1名につき＋2万円）をお支払いください。1台の車両で2名（2枠分）走行される場合は1名につき＋3万円となります。

・会場の安全の都合上、ペット、未就学児の入場はお断りしております。

学園内を見学できますか？

・入場できるのは、『滑走路』、『カフェ』、『カフェ横のお手洗い』のみです。

それ以外の場所には立ち入らないよう、お願いします。当日は学生さんたちも学園内で活動中ですので、ご注意ください。

雨天の場合はどうなりますか？

・当日は雨天決行です。荒天で中止の場合は、前日6月27日（土）正午にこちらのページで発表いたします。

朝、着いたらどうすればいいですか？

・入口：滑走路の中ほどにある入口（詳しくは参加受理後に配布する資料参照）からお入りください。スタッフが誘導します。

・入場：スタッフに通行証を提示してください（スムーズな入場ができるよう、事前にご準備をお願いいたします）。

・場内：スタッフの誘導に従って駐車してください。その後、受付テントでゼッケンを受け取り、フロントウィンドウに貼ってください。

入場は何時から？遅れた場合はどうすればいい？途中退場はできますか？

・入場は8時45分からとなります。ご来場のタイミングによっては、車両が入場できない可能性もございます。

・会場の安全の都合上、イベント中の車両入退場はできません（滑走路からは13時に退場予定です）。

参加をキャンセルしたい

・以下のキャンセル料が発生いたします。 2-3日前30% 前日50% 当日100%

・前日までにキャンセルされる場合は、通行証をお送りしたメールに返信をお願いいたします。当日キャンセルの場合も、メールに記載されている連絡先までご一報ください。

場内で動画撮影はできますか？

・YouTubeなどでコンテンツとして配信される場合は、受付でご相談ください。

・SNSでの公開は自由ですが、参加者の方の映り込みについてはご配慮ください。

会場内での事故、盗難などについて

・走行体験中を含め、会場内での事故、盗難などのトラブルは、主催者は責任を負いかねます。安全に留意した走行をお願いいたします。車両、貴重品の管理はご自身でお願いいたします。

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2026年6月15日（月）正午締め切り

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