第1部・第7部・第4部の3キャラが同時立体化！ 超像可動「ジョジョの奇妙な冒険」

記事ポイント 超像可動シリーズより「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」の3商品が登場2026年5月13日よりMEDICOS ONLINE SHOPで先行抽選販売を受付中、7月26日のワンダーフェスティバル2026[夏]でも会場販売予定WF2026夏では限定セリフプレートや差し替え頭部パーツなどの特典が付属、クリスタル限定版の新商品も登場 超像可動シリーズより「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」の3商品が登場2026年5月13日よりMEDICOS ONLINE SHOPで先行抽選販売を受付中、7月26日のワンダーフェスティバル2026[夏]でも会場販売予定WF2026夏では限定セリフプレートや差し替え頭部パーツなどの特典が付属、クリスタル限定版の新商品も登場

メディコス・エンタテインメントの人気フィギュアシリーズ「超像可動」から、荒木飛呂彦による漫画『ジョジョの奇妙な冒険』の3商品が新たにラインナップに加わります。

アナザーカラー仕様の「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」と、クリアカラー仕様の「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」の3アイテムで、いずれも2026年8月上旬発売予定です。

先行抽選販売はMEDICOS ONLINE SHOPにて2026年6月30日18:00まで受け付けています。

超像可動「ジョジョの奇妙な冒険」





先行抽選販売価格：9,900円（税込）／9,000円（税抜） ※ディオ・ブランドー・サード、ディエゴ・ブランドー・サード各先行抽選販売価格：8,250円（税込）／7,500円（税抜） ※クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLDWF会場販売価格：9,500円（税込） ※ディオ・ブランドー・サード、ディエゴ・ブランドー・サード各WF会場販売価格：8,000円（税込） ※クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD発売月：2026年8月上旬予定（先行抽選販売分）先行抽選受付期間：2026年5月13日（水）12:00〜2026年6月30日（火）18:00当落発表：2026年7月7日（火）12:00より順次会場販売：2026年7月26日（日）ワンダーフェスティバル2026[夏]（幕張メッセ）企画・製造・発売元：メディコス・エンタテインメント

メディコス・エンタテインメントの「超像可動」シリーズは、高い可動域と精緻な造形で知られる塗装済み可動フィギュアシリーズです。

今回発表の3商品はいずれもPVC・ABS等を素材とし、本体・オプションパーツ・台座がセット内容に含まれます。

WF2026夏での会場販売に先行して、MEDICOS ONLINE SHOPでの抽選販売が行われており、1人1個まで応募できます。

超像可動「ディオ・ブランドー・サード」





『ジョジョの奇妙な冒険 第1部』のヴィランであるディオ・ブランドーが、赤を基調としたシックなサードカラーで立体化されています。

造形プロデュースは匠工房、原型制作はPROGRESSが担当し、全高は約170mmです。

材質はPVC・ABS・ナイロンの組み合わせで仕上げられています。





オプションパーツには、作中でディオが手にした薔薇の花、表情違いの頭部パーツ、各種ハンドパーツが付属します。

さらに顔パーツを組み合わせることで、首だけの状態となったディオを再現可能なパーツも同梱されています。





各種パーツを使ったポージング





WF2026夏での購入者には、限定特典として白ベース・黒文字仕様のセリフプレートが付属します。

先行抽選販売分・WF会場販売分どちらで購入した場合も、このWF限定特典が付きます。





超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」





『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』に登場するイギリス競馬界の人物「ディエゴ・ブランドー」が、サードカラーで立体化されています。

全高は約155mmで、材質はPVC・ABS・POMの組み合わせです。

造形プロデュースは匠工房、原型制作はPROGRESSが担当しています。





差し替え頭部パーツとして恐竜顔が付属しており、スタンド「スケアリー・モンスターズ」による恐竜化を再現できます。

さらに先端までDioの文字で刻まれた尻尾パーツが同梱されており、両脚を取り外すことで装着が可能です。





Dioの文字が刻まれた尻尾パーツ





同梱オプションパーツ一式





本商品にはMEDICOS流通限定特典として「差し替え頭部パーツ」が付属します。

先行抽選販売分・WF会場販売分・WF終了後の一般販売分（MEDICOS ONLINE SHOPおよびMEDICOS SHOPでの販売時に限る）のいずれでも同梱されます。

またWF2026夏での購入者には、白ベース・黒文字仕様のセリフプレートも限定特典として付属します。





MEDICOS流通限定特典「差し替え頭部パーツ」





超像可動「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」





『ジョジョの奇妙な冒険 第4部』に登場するスタンド「クレイジー・ダイヤモンド」が、クリアカラーバージョンで立体化されています。

ピンクを基調とした透き通るようなクリア素材にゴールドの装飾が施されており、全高は約165mmです。

材質はPVC・ABS・ナイロンで、企画・製造・発売元はメディコス・エンタテインメントです。





側面からの造形確認





オプションパーツとして、超像可動「東方仗助」用の差し替え顔パーツが付属します。

差し替え用頭部パーツと複数の充実したハンドパーツも同梱されています。

なお本商品はWF2026夏での数量限定販売商品で、販売数が予定数量に達しなかった場合はMEDICOS ONLINE SHOPやMEDICOS SHOPで事後販売される場合があります。





ポージングバリエーション





超像可動「ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」【クリスタル限定版】





ワンダーフェスティバル2026[夏]の会場では、特製ケースとシリアルナンバーが付いたクリスタル限定版として、超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』「ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」【クリスタル限定版】が数量限定で先着抽選販売されます。

販売はメディコス・エンタテインメントの販売待機列で行われ、10:15より1人1個まで購入できます。

シリアルナンバーは購入時にランダムで決定されます。

優先入場券を持つ方のみ、一般入場前の待機列に並ぶことができます。





さらに、WF2026夏会場にて対象商品を購入した方を対象に、抽選で超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第2部』「シーザー・A・ツェペリ」【クリスタル限定版】のプレゼント企画も実施されます。

会場で購入した際に1会計につき1枚の抽選券が手渡され、抽選結果は当日15:00にメディコス・エンタテインメントのブースおよび公式Xにて発表されます。

MEDICOS ONLINE SHOPの先行抽選販売分は今回のプレゼント抽選の対象外で、プレゼントのお渡しはWF2026夏開催日のみです。

今回の3商品はいずれも2026年8月発売予定で、「ディオ・ブランドー・サード」と「ディエゴ・ブランドー・サード」は先行抽選価格9,900円（税込）、「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」は8,250円（税込）となっています。

サードカラーの渋みとクリアカラーの透明感というそれぞれ異なる表現が、コレクション性を高めます。

超像可動「ジョジョの奇妙な冒険」の紹介でした。

(C)荒木飛呂彦／集英社

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社

よくある質問

Q. 先行抽選販売とWF会場販売で付属する特典に違いはありますか？

A. 「ディオ・ブランドー・サード」と「ディエゴ・ブランドー・サード」のWF限定特典セリフプレートは、先行抽選販売分・WF会場販売分どちらでも付属します。

「ディエゴ・ブランドー・サード」のMEDICOS流通限定特典「差し替え頭部パーツ」も、先行抽選・WF会場販売の両方で同梱されます。

なお、WF会場で購入した場合のみ、「シーザー・A・ツェペリ」クリスタル限定版のプレゼント抽選に参加できます。

Q. 「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」はWF2026夏でしか買えませんか？

A. 本商品はWF2026夏での数量限定販売が主となりますが、販売数が予定数量に達しなかった場合、MEDICOS ONLINE SHOPやMEDICOS SHOPでの事後販売が行われる場合があります。

先行抽選販売の受付期間は2026年6月30日（火）18:00までです。

Q. ワンダーフェスティバル2026[夏]の開催日時と場所はどこですか？

A. 2026年7月26日（日）10:00〜17:00に、幕張メッセ 国際展示場 1〜8ホールで開催されます。

メディコス・エンタテインメントのブース番号など最新情報は、公式サイトおよび公式Xに掲載されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 第1部・第7部・第4部の3キャラが同時立体化！ 超像可動「ジョジョの奇妙な冒険」 appeared first on Dtimes.