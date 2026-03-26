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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「暗証番号でまさかの炎上騒動？寝坊して14時スタートしたオフピーク稼働！《Uber Eats・ロケットナウ配達員》」と題した動画を公開した。動画では、せーけんわーるどがオフピークの時間帯にフードデリバリーの配達を行う様子や、最近話題となっている置き配時の暗証番号トラブルについて語っている。



二度寝をしてしまい昼のピークを逃したせーけんわーるどは、14時過ぎから稼働を開始。その前に、SNSで話題になったという暗証番号案件でのトラブルに言及した。暗証番号が必要な配達にもかかわらず置き配の指示があり、番号が分からずに配達員が困惑するという事例を紹介。「聞かないと完了できないっていうような案件がちらほらある」と、配達員目線での苦労を明かしている。また、注文者名の表示が苗字のみに変更されるアップデートについても触れた。



実際の稼働では、「Uber Eats」と「ロケットナウ」の2つのアプリを同時に起動して注文を待機する。Uber Eatsは単価が安く長距離の案件が続くため、比較的好条件なロケットナウを中心に配達をこなしていく。「Uberと併用しながら戦っていくのが、この時間は無音をなくすための鍵」と語り、柔軟にアプリを使い分ける戦略を見せた。



終盤には注文が落ち着いたため、配達先で見つけたタイ料理店で遅めのブランチを楽しむ場面も。ガパオライスや生春巻きを堪能し、「好きな時に起きて仕事も好きな時に上がれるという、この自由度が最高」と、フードデリバリー配達員の働き方の魅力を語っている。



最終的に約3時間の稼働で10件の配達を完了し、7,130円の売り上げを達成した。オフピークでも工夫次第で時給2,000円を超える結果を残しており、複数アプリの併用や時間帯に合わせた立ち回りは、デリバリー配達員として働く上で大いに参考になりそうだ。