国産レモンが手に入るうちに！夏バテ予防にも◎レモンシロップを作ろう

夏バテ予防にピッタリなレモンシロップ

レモンシロップは、皮ごと使うから、無農薬のレモンで作りたいという人も多いはず。実は5月は、安心して使える国産レモンが手に入るラストチャンス！見かけたら迷わずゲットして、チャレンジしてみてくださいね。

▼酢を使ってヘルシー＆サッパリと

1. ワックスの付いているレモンは、塩で板ずりをしておきます。

2. 輪切りにしたレモンを氷砂糖を密閉容器にイン。

3. 容器の肩まで酢を入れたら、1〜2日で待ちます。氷砂糖がとけたら完成！水やサイダーで5〜6倍に希釈すれば、おいしいドリンクに。

実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）

にも、「簡単にできて、しかもおいしい」「作りたては少し苦いけど、時間が経つとまろやかになります」など、たくさんのコメントが届いていますよ。





夏のパワーチャージにもピッタリで、子どもにも安心な簡単レモンシロップ！おいしすぎてすぐなくなりそうなんてコメントもありましたよ。国産レモンが手に入ったら、さっそく作ってみてくださいね。(TEXT:森智子)

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