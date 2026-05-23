工事不要 ただのカーテンが自動開閉の“スマート仕様”に サンワサプライのお手軽ロボット
サンワサプライは5月20日、スマートフォンでカーテンを自動開閉できるようになる後付けの「スマートカーテン（400-SSA008）」を直販サイト「サンワダイレクト」で発売した。価格は1万800円。
新製品は、U型のカーテンレールに後付けするだけで、カーテンを自動化できるロボットだ。大がかりな工事や複雑な設定は一切不要で、賃貸住宅でも導入が可能。
操作は、無料のアプリケーション「Sanwa Connect」を使用し、スマホをタップするだけで自由にカーテンを開け閉めできるようになる。離れた場所からの遠隔操作にも対応しており、防犯対策にも役立てられる。
アプリでは、指定した時間にカーテンを自動で開閉できるタイマー機能を使用可能。毎朝の起床時間に合わせて開く、夕方には自動で閉まるなど、活動時間に応じた設定が可能になる。また、本体にはセンサーを内蔵。アプリ上で部屋の温度や光度の状態をチェックでき、使用環境やライフスタイルに応じて動作を細かくコントロールできる。
なお、電源方式は繰り返し使えるUSB充電式。コンセントの位置を気にする必要がなく、電源がない環境でも設置可能だ。約92cmの充電用USBケーブルが付属し、バッテリー切れの時にはモバイルバッテリーなど使用した充電にも対応する。
●離れた場所からでも操作可能 タイマー機能で決まった時間に自動開閉
新製品は、U型のカーテンレールに後付けするだけで、カーテンを自動化できるロボットだ。大がかりな工事や複雑な設定は一切不要で、賃貸住宅でも導入が可能。
アプリでは、指定した時間にカーテンを自動で開閉できるタイマー機能を使用可能。毎朝の起床時間に合わせて開く、夕方には自動で閉まるなど、活動時間に応じた設定が可能になる。また、本体にはセンサーを内蔵。アプリ上で部屋の温度や光度の状態をチェックでき、使用環境やライフスタイルに応じて動作を細かくコントロールできる。
なお、電源方式は繰り返し使えるUSB充電式。コンセントの位置を気にする必要がなく、電源がない環境でも設置可能だ。約92cmの充電用USBケーブルが付属し、バッテリー切れの時にはモバイルバッテリーなど使用した充電にも対応する。