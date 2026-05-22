元K―1世界王者の魔裟斗が21日に更新したインスタグラムで、米国の高級バイク・ハーレーダビッドソンのカスタムが完成したことを報告した。



【写真】夜景に映えるハーレーダビッドソンのカスタム カッコイイ！

魔裟斗は「ブレークアウト カスタム完成！ ホイールbeyond forged シートTRIJYAワンオフ 見た目だけじゃなく圧倒的に乗り味も良くなりました」とし、ハッシュタグを添えて「#魔裟斗 #ハーレーダビッドソン #partnership」と投稿した。主にホイールとシートをカスタムしたとみられる。



ハーレダビッドソンのホームページによると、ブレークアウトのメーカー希望小売価格は345万1800円。排気量は1923cc、車両重量は309キロ、カラーの展開は黒やブルーなど5色。「117 Milwaukee―Eightカスタムモーター、パフォーマンスチューニングされたエキゾースト、ライドモード、ライダー安全性強化機能が、見た目以上にワイルドな走りを約束」となっている。



バイクファンから「z900rsに載っていますが、魔裟斗さんのハーレーを見て初めてカッコいいと思いました！そして乗ってみたいと思いました!!」「やばいです もはやシブ過ぎて犯罪です。」「フロントのホイールのリムが黒くて控えめでありながら、良く見ると大口径でさりげなくてカッコいいです」「全体的に纏まっていてカッコイイですね」などと完成度の高さに称賛の声が届いている。



魔裟斗は車も好きで、4月にはメルセデス・ベンツAMGのゲレンデ(約3500万円)を購入している。



（よろず～ニュース編集部）