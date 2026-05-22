大和ミュージアムが街を盛り上げ リニューアルから１か月
呉市の大和ミュージアムは、リニューアルオープンから5月22日で1か月です。その人気ぶりと周辺への影響について取材しました。
■愛知から
「愛知県です。喜寿の旅行ということで。」
■滋賀から
「滋賀県からです。子どもが大和が好きなので。」
約1年の工事を終え、リニューアルから1か月を迎えた大和ミュージアム。シンボルとも言える10分の1「戦艦大和」に加え、戦闘機のプロペラやエンジンなど実物展示も増やし、見て触れて、ものづくりの歴史を感じることができます。
県外から訪れる人も多く、1700万人目の来館者も大阪からの家族でした。
「最高です。とにかくうれしいです。戦争の残酷さや今、自分が生きているありがたみを知りたい。」
グッズショップは、ミュージアムの外に設置されました。こちらにも連日多くの人です。帽子やトートバッグ、キーホルダーなど種類も充実するなか、一番の人気は「海軍カレー」。このショップオリジナルのパッケージで、多くの人が手に取る人気商品です。
スタッフのおススメはこちらのグラスです。
■大和ミュージアム・広報 松本 拓 さん
「呉のガラスを使っていて、ミュージアムでロゴを依頼して印刷をしてもらっている。」
リニューアルされた日付も刻印されており、ここでしか買えない商品です。
こちらのラムネも、キラキラ光るラベルはこのショップ限定。お土産としても大人気です。
リニューアルの影響は周辺にも。
■クレイトン ベイ ホテル・予約課 工藤 瞳 さん
「ありがたいことに、客がグンと増えて県外から旅行ツアーや問い合わせも、かなり増えてきた。」
クレイトンベイホテルでは去年の同じ時期に比べて、宿泊稼働率が1割ほど増えました。さらに、大和ミュージアムを訪れた団体客が、昼食会場として利用することも多いと言います。ホテルも盛り上がりに一役買っています。
■大阪から
「クレイトンベイホテルに泊まったり。料理長が紹介するお店の魅力とか。」
コワモテ料理長として知られる、クレイトンベイホテルの鷹林勲料理長。フォロワー数13万を超えるインスタグラムで発信するのは、リニューアルを記念し自身が監修したカレーパン。戦艦大和のカレーレシピを再現しており、呉市内のパン屋さんで7月末まで販売されます。
■クレイトン ベイ ホテル・予約課 工藤 瞳 さん
「県外からも、たくさんの人に来てもらえるように、ホテルでもSNSを盛り上げたり、大和ミュージアムと一緒に頑張りたい。」
子どもから大人まで、そして県の内外からも多くの人を引きつける大和ミュージアム。歴史を伝える博物館が呉の街を盛り上げます。
【2026年5月22日 放送】