呉市の大和ミュージアムは、リニューアルオープンから5月22日で1か月です。その人気ぶりと周辺への影響について取材しました。



■愛知から

「愛知県です。喜寿の旅行ということで。」

■滋賀から

「滋賀県からです。子どもが大和が好きなので。」



約1年の工事を終え、リニューアルから1か月を迎えた大和ミュージアム。シンボルとも言える10分の1「戦艦大和」に加え、戦闘機のプロペラやエンジンなど実物展示も増やし、見て触れて、ものづくりの歴史を感じることができます。

県外から訪れる人も多く、1700万人目の来館者も大阪からの家族でした。





■1700万人目の来館 竹林 秋響 さん「最高です。とにかくうれしいです。戦争の残酷さや今、自分が生きているありがたみを知りたい。」グッズショップは、ミュージアムの外に設置されました。こちらにも連日多くの人です。帽子やトートバッグ、キーホルダーなど種類も充実するなか、一番の人気は「海軍カレー」。このショップオリジナルのパッケージで、多くの人が手に取る人気商品です。スタッフのおススメはこちらのグラスです。■大和ミュージアム・広報 松本 拓 さん「呉のガラスを使っていて、ミュージアムでロゴを依頼して印刷をしてもらっている。」リニューアルされた日付も刻印されており、ここでしか買えない商品です。こちらのラムネも、キラキラ光るラベルはこのショップ限定。お土産としても大人気です。リニューアルの影響は周辺にも。■クレイトン ベイ ホテル・予約課 工藤 瞳 さん「ありがたいことに、客がグンと増えて県外から旅行ツアーや問い合わせも、かなり増えてきた。」クレイトンベイホテルでは去年の同じ時期に比べて、宿泊稼働率が1割ほど増えました。さらに、大和ミュージアムを訪れた団体客が、昼食会場として利用することも多いと言います。ホテルも盛り上がりに一役買っています。■大阪から「クレイトンベイホテルに泊まったり。料理長が紹介するお店の魅力とか。」コワモテ料理長として知られる、クレイトンベイホテルの鷹林勲料理長。フォロワー数13万を超えるインスタグラムで発信するのは、リニューアルを記念し自身が監修したカレーパン。戦艦大和のカレーレシピを再現しており、呉市内のパン屋さんで7月末まで販売されます。■クレイトン ベイ ホテル・予約課 工藤 瞳 さん「県外からも、たくさんの人に来てもらえるように、ホテルでもSNSを盛り上げたり、大和ミュージアムと一緒に頑張りたい。」子どもから大人まで、そして県の内外からも多くの人を引きつける大和ミュージアム。歴史を伝える博物館が呉の街を盛り上げます。【2026年5月22日 放送】