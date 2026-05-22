´°Á´¿·ºî¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Ù±Ç²è¡¢10·î9Æü¸ø³«·èÄê ¨¡ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¤â¤·¡Ø¥Ð¥¤¥ª¡ÙÀ¤³¦¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©¡×
Âç¿Íµ¤¥²ー¥à¤ò´°Á´¿·µ¬±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«Æü¤¬¡¢2026Ç¯10·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥Ý¥¹¥¿ー2¼ï¤âÁ´À¤³¦°ìÀÆ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥ºÇÛµë¤Ë¤è¤ë¿·ºî¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ðー¥Ð¥ê¥¢¥ó¡Ù¡Ê2022¡Ë¡¢¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ì¥Ã¥¬ー¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¥¯¥ì¥Ã¥¬ー¤¬ËÜºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥éー¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¤À¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¥²ー¥à¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥·¥êー¥º¤òÄ¹»þ´Ö¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¿´ÆÆÄ¼«¿È¤¬¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò¼´¤ËÀ½ºî¤ØÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹±é¤¸¤ëÇÛÃ£¿Í¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡£°åÎÅÉÊ¤òÆÏ¤±¤ëÇ¤Ì³¤ÎÀè¤Ç¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÃÏ¹ö¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£´ÑµÒ¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¤è¤¦¤ËÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï2¼ï¡£1Ëç¤Ï¡¢°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Àã¤Î»³Æ»¤Ë¡¢¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤¬Î©¤Á¿Ô¤¯¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£¶¯¤¤¸÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¤Ó¤¿±Æ¤¬¡¢¾¯½÷¤ÎÃæ¤ËÀø¤à¡È²¿¤«¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦1Ëç¤Ï¡¢¥²ー¥à¥·¥êー¥º¤ò»×¤ï¤»¤ë»°¿Í¾Î»ëÅÀÉ÷¤Î¹½¿Þ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎÇØÃæ¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡£°åÎÅÉÊ¤ÎÆÏ¤±Àè¤¬Á°Êý¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¡¢¥Ó¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¿Í±Æ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»¤Î¤ê¤Î´í¸±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÓËÜ¤Ï¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ì¥Ã¥¬ー¤È¥·¥§¥¤¡¦¥Ï¥Ã¥Æ¥ó¤¬¶¦Æ±¤ÇÃ´Åö¤·¡¢À½ºî¤Ë¤Ï¥í¥Ðー¥È¡¦¥¯¥ë¥Ä¥¡ー¡¢¥í¥¤¡¦¥êー¡¢¥ß¥ê¡¦¥æー¥ó¡¢¥«ー¥¿ー¡¦¥¹¥ï¥ó¡¢¥¢¥µ¥É¡¦¥¥¸¥ë¥Ð¥Ã¥·¥å¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£½Ð±é¤Ï¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Á¥§¥êー¡¢¥«ー¥êー¡¦¥ì¥¤¥¹¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥¦¥©¥ë¥¿ー¡¦¥Ï¥¦¥¶ー¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥ê¥êー¥¹30¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£9·î18Æü¤ÎÁ´ÊÆ¸ø³«¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï10·î9Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£