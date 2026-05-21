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意外と知らない大人の発達障害。ネット診断で「俺ADHDなんだ」と思い込む人の半数以上が勘違いの理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「【今話題！】大人の発達障害（ADHD、ASD）の正しい診断方法「IQとの関係も」」を公開した。動画では、精神科医などの専門家が、近年注目を集める「大人の発達障害」の正しい診断基準や、IQ、生い立ちとの関係性について詳しく解説している。



冒頭では、ネットのセルフチェックで「俺ADHDなんだ」と思い込み精神科を受診しても、半数は「ADHDではありません」と診断される現状が指摘される。大人の発達障害は、子どもの頃から「何かみんなと違う」と感じていた人が、社会に出てからコミュニケーションなどの壁にぶつかることで表面化しやすい。代表的なものにASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）があり、動画によれば発達障害の60%以上の人が両方を併せ持っているという。



診断方法について、動画は「発達障害はあくまでも子どもの頃から障害が現れていることが診断に必要」と説明する。そのため、本人の話だけでなく、小中学校の成績表や第三者の情報収集が不可欠となる。CAARSやWAISといった心理検査や知能検査も行われるが、これらはあくまで診断の補助である。一部で「脳波を取ればADHDかどうかすぐに分かります」と謳うクリニックが存在することに対しては、「精神医学の常識ではあり得ない話」と強く警鐘を鳴らした。



さらに、不注意や落ち着きのなさは過度なストレスによっても悪化するため、環境調整で改善する場合は診断から外れると解説。また、知能検査でIQが高いのに発達障害と診断されることへの疑問については、IQは「知的能力を中心に脳の働きの一部を測定したもの」であり、対人関係構築などの能力とは別問題であると断言した。くわえて、複雑性PTSDなどのトラウマが、発達障害に似た症状を引き起こすケースにも言及している。



ネット上の断片的な情報による安易な自己診断や過剰診断が増える中、本当の生きづらさの根本原因を見極めるためには、専門家による多角的な評価が不可欠である。発達障害に対する解像度を高め、正しい知識を身につけることの重要性が理解できる解説となっている。