俳優・市原隼人が２１日、自身のＳＮＳを更新。「大切な方に、素敵な頂き物のお返しを直接渡しに」愛車を駆って、旅に出たことを報告した。

「久しぶりに自分の時間ができたので、旅に出た。大切な方に、素敵な頂き物のお返しを直接渡しに名古屋へ…そのまま京都、長野へ行くことにした」と愛車の日産スカイラインＧＴ-Ｒ（Ｒ３２型）を運転して旅をしたことを説明。「長野ではスカイラインミュージアムに訪れ、生涯忘れられない気持ちになった。歴代のスカイライン、様々なＧＴ-Ｒや関連するものなどを前に心臓が高まり、息ができなくなりそうになった。…いまだ感動がやみません」と車愛をあふれさせた。

そして自身のＲ３２にについて「歴史や企業開発努力、国産が築いた世界から称賛される日産の伝説的な功績に惚れてる。少しずつ整備しながら、信頼するエンジニアが手をいれる車体は絶好調。茹だる様な暑さの中、何時間も回り続けるＲＢ２６ＤＥＴＴエンジンはすこぶる調子がいい」「日本の景色や様々な技術や精神に触れるたびに、なんて素敵な国に生まれたんだろうと感銘を受けながら、日本人である喜びを噛み締める旅がたまらなく好きだ。 また、いつ旅に出れるかな。」とつづった。

腕まくりした白いＴシャツからのぞく腕は、鍛えあげた筋肉が部位ごとに分かるほどで、まるで彫像のよう。フォロワーからは「生き様がカッコ良すぎて」「隼人さんもＧＴ-Ｒもマジかっけぇっす」「ご自身の時間も大切にされていて素敵な生き方 やっぱりカッコいい」「車も場所も隼人さんも魅力的過ぎてこちらも感動しました」「お返しを直接渡しに行くなんて粋ですね」など車を含めた生き様に惚れこんだ声が多く届いていた。