6月の土・日曜日限定。知多半島の有料道路と猿投グリーンロードが1日1,000円ETCで乗り放題
愛知道路コンセッションは、2026年6月の土曜日・日曜日限定で、知多半島の有料道路および猿投グリーンロードを対象とした「1日1,000円のETC乗り放題企画」を実施する。
1日1,000円のETC乗り放題企画
同企画は、利用予定日の2営業日前までに事前申込をすませたドライバーは、対象路線(知多半島道路、南知多道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路、猿投グリーンロード)内であれば何度乗り降りしても1日1,000円(定額)で利用できるというお得な割引キャンペーン。
3月28日に新規オープンした阿久比パーキングエリア(上り)や、セントレア東IC最寄りの中部国際空港(セントレア)、美浜IC最寄りのえびせんべいの里など、さまざまな見どころをより気軽に巡ることができる。
1日1,000円のETC乗り放題企画
同企画は、利用予定日の2営業日前までに事前申込をすませたドライバーは、対象路線(知多半島道路、南知多道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路、猿投グリーンロード)内であれば何度乗り降りしても1日1,000円(定額)で利用できるというお得な割引キャンペーン。
3月28日に新規オープンした阿久比パーキングエリア(上り)や、セントレア東IC最寄りの中部国際空港(セントレア)、美浜IC最寄りのえびせんべいの里など、さまざまな見どころをより気軽に巡ることができる。