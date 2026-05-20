¤ªÂæ¾ì¡Ö¼ÂÊªÂç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¡×2026Ç¯8·îËö¤ÇÌó9Ç¯¤ÎÅ¸¼¨½ªÎ»¡ª¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Þ¤Ç¿·Áõ¾þ¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê
¡Ö¥¬¥ó¥À¥à 50¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î»ÏÆ°¤È¶¦¤Ë¡¢¤ªÂæ¾ì¤Î¡Ö¼ÂÊªÂç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¡×¤ÎÅ¸¼¨¤¬8·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2029Ç¯¤Ë¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à 50¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¡£¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤¬1979Ç¯4·î7Æü¤Ë¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¡¢90ºîÉÊ°Ê¾å¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¡¢²»³Ú¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¬¥ó¥×¥é¡×¤ÏÎß·×½Ð²Ù¿ô8²¯¸Ä¤òÆÍÇË¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡×¤Ï6.3²¯Ëç°Ê¾å¤òÈ¯¹Ô¡£2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖSD¥¬¥ó¥À¥à ¥¸¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¡×¤Ï1Ç¯´Ö¤ÇÁ´À¤³¦800Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2029Ç¯¤Î¥¬¥ó¥À¥à 50¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏºîÉÊÅ¸³«¤ä¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢IP¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÂç¤¹¤ë»Üºö¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡£
¥¬¥ó¥À¥à¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¹½ÁÛ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥¬¥ó¥À¥à¤Î¿·¤·¤¤»ÜÀß¡É¤òÆüËÜ¤Ëºî¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»Í½Äê¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¼ÂÊªÂç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¡×¤ÎÅ¸¼¨¤¬¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¡£
2017Ç¯9·î¤è¤ê¡¢8Ç¯11¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÂæ¾ì¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¼ÂÊªÂç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¡×¤¬2026Ç¯8·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
8·îËö¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥«¡¼¥ëÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿»Ñ¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÅ¤·¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¼ÂÊªÂç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æµã¤¯¡×¡Ö³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¤ËÍè¤ë»þ¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÌµ¤¯¤Ê¤ë¤ÎÈá¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎÆü¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¹ñÆâ³°¤«¤éÀË¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Þ¤Ç¤½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö¼ÂÊªÂç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È:
https://www.unicorn-gundam-statue.jp/