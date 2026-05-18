『じゃがりこ』がポーチに サラダ味のパッケージを再現 レギュラーサイズがすっぽり収まる
独特の食感と味わいで、発売以来多くの人に愛され続ける人気スナック『じゃがりこ』の公式ブック『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』が19日に発売される。
【比較】そっくり再現！実物のじゃがりこと、じゃがりこのポーチ
この本は『じゃがりこ』発売30周年を記念した公式ブランドムックで、2022年に好評を博した前作に続き、本物そっくりのポーチが付属している。定番のサラダのパッケージと形状を再現し、レギュラーサイズの『じゃがりこ』がすっぽり収まる実用的なサイズ感に仕上げた。
見た目以上の収納力で、文房具やガジェット、コスメなどの小物をすっきり収納でき、日常使いにも最適。着脱可能なじゃがりこチャームとじゃがりこ総柄のオリジナルストラップ付き。ポーチに付けるのはもちろん、バッグやスマートフォンに付けて楽しむこともできる。
近年、じゃがりこを使った簡単レシピはSNSでも数多く投稿されるなど人気を集めている。この本でも「第1回じゃがりこレシピコンテスト」のグランプリ受賞作を含む、手軽に楽しめるアレンジレシピを掲載。そのほか、じゃがりこヒストリーや豆知識を収録した、遊び心ある一冊となっている。
【比較】そっくり再現！実物のじゃがりこと、じゃがりこのポーチ
この本は『じゃがりこ』発売30周年を記念した公式ブランドムックで、2022年に好評を博した前作に続き、本物そっくりのポーチが付属している。定番のサラダのパッケージと形状を再現し、レギュラーサイズの『じゃがりこ』がすっぽり収まる実用的なサイズ感に仕上げた。
近年、じゃがりこを使った簡単レシピはSNSでも数多く投稿されるなど人気を集めている。この本でも「第1回じゃがりこレシピコンテスト」のグランプリ受賞作を含む、手軽に楽しめるアレンジレシピを掲載。そのほか、じゃがりこヒストリーや豆知識を収録した、遊び心ある一冊となっている。