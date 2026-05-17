[5.17 オランダ・エールディビジ第34節](ホッフェルトスタディオン)

※21:30開始

<出場メンバー>

[NECナイメヘン]

先発

GK 1 ゴンザロ・クレッタス

DF 2 ブラヤン・ペレラ

DF 3 フィリップ・サンドレル

DF 24 デベロン・フォンビレ

MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ

MF 10 チャロン・チェリー

MF 11 バサル・オナル

MF 20 ノエ・ルブレトン

MF 23 佐野航大

MF 25 サミ・ウィッサ

FW 30 ブライアン・リンセン

控え

GK 22 ヤスパー・シレッセン

DF 5 トーマス・ウーワイアン

DF 14 エリ・ダサ

DF 15 イェトロ・ウィレムス

DF 17 ブラム・ナイティンク

MF 8 イサク・ハンセン・アーロン

MF 19 ウィルム・トール・ウィルムソン

MF 71 ディルク・プロペル

FW 7 ビルヒル・ミシジャン

FW 9 Danilo

FW 18 小川航基

FW 34 ユセフ・エルカカティ

監督

Dick Schreuder

[ゴー・アヘッド・イーグルス]

先発

GK 22 J. De Busser

DF 2 A. Sampsted

DF 4 J. Kramer

DF 20 E. Waayers

DF 26 J. Dirksen

MF 7 ヤコブ・ブレウム

MF 10 S. Tengstedt

MF 16 ビクター・エドバルセン

MF 17 マティス・スライ

MF 21 メレ・ミューレンステーン

FW 9 S. Sigurðarson

控え

GK 1 ルカ プログマン

GK 33 N. Verdoni

DF 25 G. van Zwam

MF 8 E. Linthorst

MF 24 K. Goudmijn

MF 34 Y. Salah Rahmouni

FW 11 O. Sivertsen

FW 18 R. Margaret

FW 19 ジェイデン・スロリー

FW 23 T. Baeten

FW 27 F. Stokkers

監督

Melvin Boel

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります