NECvsゴー・アヘッド スタメン発表
[5.17 オランダ・エールディビジ第34節](ホッフェルトスタディオン)
※21:30開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 3 フィリップ・サンドレル
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 10 チャロン・チェリー
MF 11 バサル・オナル
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
FW 30 ブライアン・リンセン
控え
GK 22 ヤスパー・シレッセン
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 14 エリ・ダサ
DF 15 イェトロ・ウィレムス
DF 17 ブラム・ナイティンク
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィルム・トール・ウィルムソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 Danilo
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
[ゴー・アヘッド・イーグルス]
先発
GK 22 J. De Busser
DF 2 A. Sampsted
DF 4 J. Kramer
DF 20 E. Waayers
DF 26 J. Dirksen
MF 7 ヤコブ・ブレウム
MF 10 S. Tengstedt
MF 16 ビクター・エドバルセン
MF 17 マティス・スライ
MF 21 メレ・ミューレンステーン
FW 9 S. Sigurðarson
控え
GK 1 ルカ プログマン
GK 33 N. Verdoni
DF 25 G. van Zwam
MF 8 E. Linthorst
MF 24 K. Goudmijn
MF 34 Y. Salah Rahmouni
FW 11 O. Sivertsen
FW 18 R. Margaret
FW 19 ジェイデン・スロリー
FW 23 T. Baeten
FW 27 F. Stokkers
監督
Melvin Boel
※21:30開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 3 フィリップ・サンドレル
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 10 チャロン・チェリー
MF 11 バサル・オナル
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
控え
GK 22 ヤスパー・シレッセン
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 14 エリ・ダサ
DF 15 イェトロ・ウィレムス
DF 17 ブラム・ナイティンク
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィルム・トール・ウィルムソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 Danilo
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
[ゴー・アヘッド・イーグルス]
先発
GK 22 J. De Busser
DF 2 A. Sampsted
DF 4 J. Kramer
DF 20 E. Waayers
DF 26 J. Dirksen
MF 7 ヤコブ・ブレウム
MF 10 S. Tengstedt
MF 16 ビクター・エドバルセン
MF 17 マティス・スライ
MF 21 メレ・ミューレンステーン
FW 9 S. Sigurðarson
控え
GK 1 ルカ プログマン
GK 33 N. Verdoni
DF 25 G. van Zwam
MF 8 E. Linthorst
MF 24 K. Goudmijn
MF 34 Y. Salah Rahmouni
FW 11 O. Sivertsen
FW 18 R. Margaret
FW 19 ジェイデン・スロリー
FW 23 T. Baeten
FW 27 F. Stokkers
監督
Melvin Boel
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります