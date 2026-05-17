ゴールデンレトリバーの可愛すぎる「ブチギレ」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万3000回再生を突破し、「怒ってらっしゃるw」「お目目しょぼしょぼで草」「その表情がまた愛おしい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、15分寝坊してしまった結果→大型犬が『朝ごはん』を待っていて…思った以上に『ブチギレている表情』】

朝ごはん遅延にブチギレ！？

TikTokアカウント「gonapo_ta」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ポチタ』くんの日常を紹介しています。ある日、投稿主さんがうっかり寝坊してしまったときのこと。慌てて起き上がると、そこには階段で待ち構えていたポチタくんの姿があったそうです。

しかも、ただ待っていただけではありません。なんと口には、自分の餌皿をしっかり咥えていたのだとか。そのままじーっと投稿主さんを見つめる表情は、かなり不機嫌モード。眉間にギュッとシワを寄せた顔からは、「朝ごはん遅いんだけど…？」という圧がひしひしと伝わってきたそうです。無言なのに感情がダダ漏れな姿が可愛すぎて、投稿主さんも思わず笑ってしまったといいます。

ふて寝モードに突入！？

しかもポチタくんの怒りは、ご飯を食べ終わったあとも完全には収まらなかったようです。しっかり完食したにもかかわらず、その後はおもむろに布団へ直行。そしてそのまま、ふてくされたような顔でゴロンと横になり、寝続けていたのだとか。

「まだ許してませんけど？」と言いたげな空気に、投稿主さんもタジタジだったといいます。もちろん、普段のポチタくんはとってもゴキゲンなわんこ。大好きな川遊びでは満面の笑みを浮かべながら大はしゃぎすることもあるそう。感情豊かな姿がたまらなく愛おしいポチタくんなのでした♡

この投稿には、「腹時計の方がママより正確だったね(笑)」「3時間くらい待たされた感w」「ゴールデンって表情豊かだから可愛い」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「gonapo_ta」には、他にもポチタくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「gonapo_ta」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。