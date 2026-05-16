スヌーピーデザインが狙い目！なんと20モデル以上そろう「PLAZA」で買えるハンディファンの中からおすすめをチェック
ライフスタイルストア「PLAZA」では、夏に備えて20モデル以上ものハンディファンが集結。スヌーピーのデザインをはじめ、見た目はかわいく、実力は本物！な注目モデルをチェックしていこう。
【写真】スヌーピーのデザインも！「PLAZA」に集結した実力派のハンディファンを見る
■キュートな実力派！スヌーピーデザインは「PLAZA限定」を含む4種類
どうしても形が似てしまいがちなハンディファン。一発で見分けのつくデザインなら、間違えて持ち帰られてしまう心配もない。そんな意味でも、スヌーピーのデザインが施されたモデルは優秀。もちろん、かわいさだけでなくハンディファンとしての実力もバッチリだ。
「【PLAZA限定】PEANUTS ハンディファン」(3300円)は、PLAZAだけの限定販売。立体的な耳付きのファンを自分に向けると、スヌーピーと見つめあっているかのような気分に……！ロープ状のネックストラップが付属し、首から提げればハンズフリーに、折り畳めば卓上用にと、シーンを問わずに使える。風量は3段階調節できるほか、リズム風も選択可能で、連続使用は最大8時間と長時間使えるのも魅力だ。
「【PLAZA限定】PEANUTSひんやりハンディファン」(3190円)もPLAZAだけの限定販売。こちらは2段階の風量調節に加えて、弱風と冷却プレートの合わせ技で涼をとれる機能も搭載。カラビナがスタンドとしても機能するので、デスクの上でも安定して立てかけられる。ハンドル部分のスヌーピーは暑さに耐えられず舌を出しているけれど、プレート部分では涼しげでご機嫌な表情、というユニークなデザインにも注目して！
一見、ハンディファンとは思えないのが「スヌーピー PEANUTS 首掛けダイカットハンズフリーファン」(3850円)。風の吹き出し口が上部にあり、ストラップをつけて首から提げると頭部に向けて風があたる仕組みだ。ハンドルを持って顔に向けるタイプとは違い、手を使わずに涼がとれるのが特徴で、スタンドを立てれば卓上仕様に早変わり！スヌーピーの飄々とした表情にも癒やされるアイテムだ。
たった約62グラムと超軽量で、たてが10.6センチと手のひらサイズの「スヌーピー PEANUTS コンパクトハンディファン」(1980円)は、ポケットにも入れられるコンパクトさが魅力。こちらはスヌーピー、オラフ、ジョー・クールの3種類あるから、家族や友だちとおそろいで使うのも一興だ。スマホみたいに気軽に持ち歩こう！
■ほかにも個性的で機能バッチリなハンディファンが盛りだくさん！お気に入りが必ず見つかる
スヌーピーデザインだけにとどまらず、多彩なハンディファンがそろう。中でも「PLAZA」限定のプライベートブランド「PLAZA BASICS」シリーズは、ポップな色使いが高ポイント。
マーブルカラーがキュートな「PLAZA BASICS マルチWAYハンディファン」(2970円)は、ライトパープルとライトブルーの2色展開。ガラケーみたいなフリップ式で、スマホを立てかけられたり、モバイルバッテリーとしても使えたりと、マルチに使える1台だ。
ホワイト、パープル、ミントの3色展開の「PLAZA BASICS 冷却機能付き スリムフックファン」(2970円)は、厚み約3センチというスリムさながらも、冷却プレートまで搭載。本体にカラビナ式のフックが付いているから、ストラップなどを使わずバッグやベルトループに引っ掛けられて便利だ。
オーロラカラーがきれいな「PLAZA BASICS 冷却機能付き ミニハンディファン」(3410円)は、本体だけでなく付属のハンドストラップまでカラフル。ファンからの送風と冷却プレートの両方で涼しさを感じることができる。こちらはホワイト、ピンク、ミントにパープルを加えた4色展開。
スヌーピーデザインや限定モデルだけでなく、ミスト機能付きやネック用など、ちょっと変わった機種もそろう、夏の「PLAZA」。在庫が豊富なうちにぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】スヌーピーのデザインも！「PLAZA」に集結した実力派のハンディファンを見る
■キュートな実力派！スヌーピーデザインは「PLAZA限定」を含む4種類
どうしても形が似てしまいがちなハンディファン。一発で見分けのつくデザインなら、間違えて持ち帰られてしまう心配もない。そんな意味でも、スヌーピーのデザインが施されたモデルは優秀。もちろん、かわいさだけでなくハンディファンとしての実力もバッチリだ。
「【PLAZA限定】PEANUTSひんやりハンディファン」(3190円)もPLAZAだけの限定販売。こちらは2段階の風量調節に加えて、弱風と冷却プレートの合わせ技で涼をとれる機能も搭載。カラビナがスタンドとしても機能するので、デスクの上でも安定して立てかけられる。ハンドル部分のスヌーピーは暑さに耐えられず舌を出しているけれど、プレート部分では涼しげでご機嫌な表情、というユニークなデザインにも注目して！
一見、ハンディファンとは思えないのが「スヌーピー PEANUTS 首掛けダイカットハンズフリーファン」(3850円)。風の吹き出し口が上部にあり、ストラップをつけて首から提げると頭部に向けて風があたる仕組みだ。ハンドルを持って顔に向けるタイプとは違い、手を使わずに涼がとれるのが特徴で、スタンドを立てれば卓上仕様に早変わり！スヌーピーの飄々とした表情にも癒やされるアイテムだ。
たった約62グラムと超軽量で、たてが10.6センチと手のひらサイズの「スヌーピー PEANUTS コンパクトハンディファン」(1980円)は、ポケットにも入れられるコンパクトさが魅力。こちらはスヌーピー、オラフ、ジョー・クールの3種類あるから、家族や友だちとおそろいで使うのも一興だ。スマホみたいに気軽に持ち歩こう！
■ほかにも個性的で機能バッチリなハンディファンが盛りだくさん！お気に入りが必ず見つかる
スヌーピーデザインだけにとどまらず、多彩なハンディファンがそろう。中でも「PLAZA」限定のプライベートブランド「PLAZA BASICS」シリーズは、ポップな色使いが高ポイント。
マーブルカラーがキュートな「PLAZA BASICS マルチWAYハンディファン」(2970円)は、ライトパープルとライトブルーの2色展開。ガラケーみたいなフリップ式で、スマホを立てかけられたり、モバイルバッテリーとしても使えたりと、マルチに使える1台だ。
ホワイト、パープル、ミントの3色展開の「PLAZA BASICS 冷却機能付き スリムフックファン」(2970円)は、厚み約3センチというスリムさながらも、冷却プレートまで搭載。本体にカラビナ式のフックが付いているから、ストラップなどを使わずバッグやベルトループに引っ掛けられて便利だ。
オーロラカラーがきれいな「PLAZA BASICS 冷却機能付き ミニハンディファン」(3410円)は、本体だけでなく付属のハンドストラップまでカラフル。ファンからの送風と冷却プレートの両方で涼しさを感じることができる。こちらはホワイト、ピンク、ミントにパープルを加えた4色展開。
スヌーピーデザインや限定モデルだけでなく、ミスト機能付きやネック用など、ちょっと変わった機種もそろう、夏の「PLAZA」。在庫が豊富なうちにぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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