YOASOBIが2021年より“読むCD”としてシリーズ化してきたEPの4作目『THE BOOK for,』が、2026年6月26日(金)に配信&CDされることが決定した。

今作は過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様となっており、数量限定・完全生産限定盤として発売される。CDには、今年10月よりスタートする＜YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027＞のチケット先行抽選受付シリアルナンバーも封入されるとのこと。

また、YOASOBIは本作『THE BOOK for,』をもって、結成時より続いてきた“THE BOOK”シリーズを締めくくることを発表。シリーズ4作目の“4（フォー）”と“for”を掛け合わせたタイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取るすべての人へ”という想いが込められ、タイトルの最後に添えられた“,”には、その先へ続いていくYOASOBIの物語が表現されている。そのほか発表に伴いCD購入特典も決定。こちらは店舗別の12種類の絵柄で、絵柄内容は後日解禁となる。

さらに本作では、海外限定で『THE BOOK for,』アナログ盤を、異なるジャケットイラストによる2形態で発売。“Overwatch Edition”では、世界的人気を誇るゲーム『Overwatch』とのコラボレーションビジュアルを起用。“YOASOBI Art Edition”では、「夜に駆ける」「群青」「ツバメ」などのジャケットアートやミュージックビデオを手がけ、YOASOBIのクリエイティブを支えてきたクリエイター・藍にいなが、本作のために描き下ろしたイラストが使用される。収録曲や商品詳細は後日発表。

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■コンポーザー Ayase コメント

これまで3作品、シリーズとしてリリースしてきたTHE BOOKも今作で4作目になりました。

EPと言いつつ収録楽曲の数はフルアルバム相当になりました。直近約2年間でリリースしてきた楽曲達が賑やかに詰め込まれています。

YOASOBI結成から今に至るまで、全ての楽曲をこのTHE BOOKというひとつの本の中に、物語と共に綴じ込めてきました。

気付けばあっという間、結成から約7年が経ちました。ずっと変わらず言えることは、YOASOBIという物語は常に進み続けているということです。

私たちがこの活動の中で大事にしていることの一つ、なんでも恐れずチャレンジ！の志のもと、アルバムやEPといった作品群の在り方も新しいアプローチにチャレンジしてみようと今、ワクワクしながら企てています。

私たちYOASOBIが楽曲で表現してきた様々な物語、そのどれかひとつでも、あなたにとってお気に入りの物語、あなたのための物語がありますように。

そして、これからも続くYOASOBIという物語を、あなたと一緒にいつまでも、楽しみ続けられますように。

■ボーカル ikura コメント

New EP『THE BOOK for,』をリリースします。

結成から約7年、『THE BOOK』シリーズも今回で4作目となりました。前作からの約2年の間にも、YOASOBIはたくさんの物語と出会い、そのひとつひとつの楽曲に、その時々の挑戦や景色、想いを込めてきました。それぞれ違った表情を持つ楽曲たちが並んだ、色とりどりの一冊になっています。

タイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取ってくれるすべての人へ”という想いが込められています。そして最後に添えた“,”には、これからも物語や音楽を通して、YOASOBIらしく挑戦を続けていきたい、そんな願いを重ねています。

この作品の中に、あなたの日々にそっと寄り添える物語がありますように。そしてこれから先もYOASOBIと一緒に、たくさんの物語を旅してもらえたら嬉しいです。

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■4th EP『THE BOOK for,』

2026年6月26日(金)発売 形態：完全生産限定盤

仕様：CD + 特製インデックス ＋ ドームツアーチケット先行抽選受付シリアルナンバー

価格：\6,600- (税込)

品番：XSCL-136~137

予約URL: https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG ＝特典内容情報＝

特典：特製バインダー用オリジナルインデックス

※下記チェーンごとに絵柄が異なります。 【対象店舗】

●Sony Music Shop

●TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）

●HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）

●TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）

●WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

●Amazon.co.jp

●楽天ブックス

●セブンネットショッピング

●玉光堂

●ネオ・ウィング

●Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)

●YOASOBI 応援店

※応援店対象店舗：https://www.yoasobi-music.jp/shoplist/260626/

★ご購入はこちら：https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG 【注意事項】

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・特典絵柄は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 【楽天配送BOXに関して】

楽天ブックスにてご予約・ご購入いただいた方には、オリジナル・デザイン仕様の“楽天ブックス限定オリジナル配送BOX”に商品を梱包してお届けします。

★ご購入はコチラ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18639060/ ※数量に限りがございます。無くなり次第、終了とさせていただきます。

※伝票の形状・サイズはイメージと異なる場合があります。

※オリジナル配送BOXは、配送伝票やバーコード、テープが直接貼付された形態でのお届けとなります。

また、配送中の汚れ、破損による交換はお断りいたします。

※楽天ブックスオリジナル特典の＜特製バインダー用オリジナルインデックス（楽天ブックスver.）＞も差し上げます。

※数量がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※オリジナル配送BOXは1注文につき1箱でのお届けとなります。 【海外限定アナログリリース情報】 THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]

発売日：2026年6月26日(金)

形態：完全生産限定盤

仕様： 12inch アナログレコード２枚

価格：$35.98 + tax

品番：820200662170

予約URL: https://orcd.co/thebookforphysical THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION

発売日：2026年6月26日(金)

形態：通常盤

仕様： 12inch アナログレコード２枚

価格：$35.98 + tax

品番：820200663191

予約URL: https://orcd.co/thebookforphysical

◾️英語版EP『E-SIDE 4』

2026年4月24日（金）リリース

配信：https://orcd.co/eside4 ▼収録曲

1.ADRENA (「アドレナ」英語版)

2.UNDEAD - English Version -

3.Watch me! - English Version -

4.BABY - English Version -

5.New me - English Version -

6.Monotone (「モノトーン」英語版))

7.On the Stage (「舞台に立って」英語版))

8.PLAYERS - English Version -

9.HEART BEAT - English Version -

◾️＜YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”＞ ・2026年7月31日（金）OSHEAGA 2026

＠モントリオール／Parc Jean-Drapeau（カナダ）

・2026年8月2日（日）Lollapalooza

＠シカゴ／Grant Park（アメリカ）

・2026年8月4日（火）ボストン公演

＠ボストン／TD Garden（アメリカ）

・2026年8月6日（木）ブルックリン公演

＠ブルックリン／Barclays Center（アメリカ）

・2026年8月8日（土）ハミルトン公演

＠ハミルトン／TD Coliseum（カナダ）

・2026年8月12日（水）シアトル公演

＠シアトル／Climate Pledge Arena（アメリカ）

・2026年8月14日（金）オークランド公演

＠オークランド／Oakland Arena（アメリカ）

・2026年8月16日（日）ロサンゼルス公演

＠ロサンゼルス／Hollywood Bowl（アメリカ） ▼Ticketmaster.com

https://www.ticketmaster.com/yoasobi-tickets/artist/3141283

◾️シングル「アドレナ / BABY」

2026年3月4日（水）リリース

購入：https://yoasobi.lnk.to/ADRENA_BABY_PKG 形態：完全生産限定盤

品番：XSCL-131~2

仕様：CD+「アドレナ」原作小説『Magical』(津山冬・著)、「BABY」原作小説『My Dear……』(蒼樹靖子【スタジオモナド】・著)

＋【30cm×30cm】アートボード仕様

価格：￥4,400（税込）

タイアップ情報：TVアニメ 『花ざかりの君たちへ』オープニング&エンディングテーマ ▼収録曲 ※全8曲収録

アドレナ

BABY

ADRENA (「アドレナ」- English Version -)

BABY - English Version -

アドレナ - Anime Edit -

BABY - Anime Edit -

アドレナ - Instrumental -

BABY - Instrumental - ▼対象店舗 / 特典内容

Sony Music Shop ・・・ オリジナルステッカー（ジャケットイラスト絵柄）

TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ オリジナルステッカー（YOASOBIロゴ絵柄）

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナルステッカー(ジャケットロゴ絵柄)

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）・・・ オリジナルスクエア缶バッジ（ジャケットイラスト絵柄）

楽天ブックス ・・・ オリジナルクリアポーチ（YOASOBIロゴ絵柄）

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ（YOASOBIロゴ絵柄）

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

全国アニメイト（通販含む） ・・・ オリジナルましかくブロマイド（ジャケットイラスト絵柄）

YOASOBI応援店 ・・・ オリジナルA5クリアファイル（ジャケットロゴ絵柄）

応援店対象店舗：https://www.yoasobi-music.jp/shoplist/260304/ ＜注意事項＞

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・特典絵柄は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ▼配信「アドレナ」

URL：https://lnk.to/yoasobi-adrena

※TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ ▼配信「BABY」

URL：https://orcd.co/baby

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』エンディングテーマ ◆原作小説

・『Magical』（津山冬・著）

https://hanakimi-anime.com/special/novel/op/

・『My Dear……』（蒼樹靖子【スタジオモナド】・著）

https://hanakimi-anime.com/special/novel/ed/

■＜YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027 ▼大阪公演

京セラドーム大阪

2026年10月24日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年10月25日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00-17:00） ▼愛知公演

バンテリンドーム ナゴヤ

2026年11月7日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月8日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） ▼北海道公演

大和ハウス プレミストドーム

2026年11月14日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月15日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：WESS info@wess.co.jp ▼福岡公演

みずほPayPayドーム福岡

2026年11月28日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月29日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00） ▼東京公演

東京ドーム

2026年12月5日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年12月6日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12:00〜18:00） ▼チケット

指定席 14,000円（税込）

ファミリーチケット・大人［着席指定］ 14,000円（税込）

ファミリーチケット・子供［着席指定］ 8,000円（税込） ※ファミリーチケットは公演中、必ず座ってご観覧いただくお席となります。立ち上がってのご観覧はできません。

※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません）

※お子様も1名につきチケット1枚が必要となります。

※ファミリーチケットは、大人の方のみ、お子様のみでのご入場はできません。

※ご入場時にお子様のご年齢が確認できるものをご提示していただく場合がございます。お子様の年齢が確認できる健康保険資格確認書・住民票などをご持参ください。

※お申込み代表者様から2親等までをご家族とさせていただきます。（2親等とは、「父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫、配偶者」を指します）

※お申込み代表者様（保護者）は、18歳以上（公演日当日）とさせて頂きます。ご兄弟姉妹でお申込みの場合、代表者様が18歳以上（公演日当日）で、未成年のご兄弟姉妹をご同伴者とする場合は問題ございませんが、代表者様含め、未成年だけでのお申込みはできません。

※別のご家族グループと組み合わせてのお申込みはできません。

※ファミリーチケットのリセールは大人、子供の各組み合わせがあります為、リセール出品の際はお手持ちの全てのチケット枚数を出品していただきます。 ▼年齢制限／枚数制限

・指定席

※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、１名につき1枚のチケットが必要。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞無料。

※お1人様4枚まで（複数公演申込可能） ・ファミリーチケット

※公演当日4歳〜小学生以下のお子様連れのご家族様限定の着席指定のチケットです。(3歳以下膝上鑑賞無料、ただし保護者1名につきお子様1名まで) “

※子供チケットは4歳〜小学生以下のお子様が対象です。

※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません/複数公演申込可能） ▼注意事項

＊入場時にご来場者全員の身分証確認を実施いたします。本人確認ができない場合は入場をお断りいたします。

＊すべてのお客様の手荷物検査を行います。

＊本公演のチケットは、「チケット不正転売禁止法」の対象となる「特定興行入場券(特定チケット)」となります。

＊譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

＊公演中止・延期の場合を除き、いかなる場合でもチケット代の払戻は行いません。

＊客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

＊お席によっては演出の一部が見えない、または見えにくい場合がございます。予めご了承ください。

＊公演当日はスマートフォンのみ撮影可能（静止画・動画とも）

＊チケット受付の各サイト内にて、お申込み・ご購入における注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。