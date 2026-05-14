まるで高級ホテルの寝心地。極上の眠りを誘う【クモリ】の枕2個セットが、毎日の疲れを癒やしAmazonで販売中！
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首や肩を優しく支える立体構造。快眠を追求した【クモリ】の枕2個セットで、朝までぐっすり眠れる環境をAmazonで販売中！
毎日の睡眠を格上げする、ホテル仕様の枕2個セット。中空ポリエステルを贅沢に使用し、羽毛のような柔らかさと優れた復元力を実現した。高密度な綿100%生地が肌に優しく、抗菌防臭機能付きで清潔さもキープ。首や肩にフィットする立体構造で、理想的な寝姿勢をサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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中空ポリエステルをたっぷり充填し、羽毛のようなふかふかの感触を実現。頭と首を優しく包み込み、どんな寝姿勢でも安定した寝心地を長時間キープする。
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側生地には肌触りの良い高密度な綿100%素材を採用。天然素材ならではの通気性と柔らかさがあり、デリケートな肌でも一年中快適に使用できる。
高さ18cmのマチ付き立体構造が、首や肩のラインに沿ってしっかりフィット。型崩れしにくい設計のため、朝まで快適な眠りをサポートし続ける。
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抗菌防臭機能を持つ高機能わたを使用しており、毎日清潔に使える。洗濯機での丸洗いにも対応しているため、お手入れが簡単で衛生面も安心だ。
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