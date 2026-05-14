NEW ERA®×URBAN RESEARCH DOORS別注キャップで叶える大人カジュアル夏コーデ

スポーツ・ライフスタイルブランド「NEW ERA®」とURBAN RESEARCH DOORSによる人気別注キャップが、今シーズンも登場。2026年5月16日(土)より販売がスタートします。やわらかな被り心地と、こなれ感のあるウォッシュ加工が魅力の「9TWENTY™」をベースにした特別仕様。ナチュラルなカラー展開で、大人のカジュアルスタイルに自然と溶け込むアイテムに仕上がっています♪

大人カジュアルに映える別注デザイン

今回の別注モデルは、ライトな被り心地で人気の「9TWENTY™」をベースに採用。フロントにはクラシックなニューヨーク・ヤンキースロゴを配置し、シンプルながらも存在感のあるデザインに仕上げています。

さらに、ボディにはウォッシュ加工を施すことで、ヴィンテージライクな風合いと柔らかなフィット感を実現。長時間被っていてもストレスを感じにくく、デイリー使いにぴったりです。

カジュアルコーデにはもちろん、ワンピースやスカートスタイルの外しアイテムとしても活躍してくれそう♡

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ナチュラルカラーで旬顔スタイルに

今シーズンは、定番人気のPEBBLEに加え、KHAKI、LAVENDER、STONEの新色がラインアップ。淡く優しい色味が特徴で、春夏コーデに軽やかな抜け感をプラスしてくれます。

特にLAVENDERは、女性らしい柔らかさを演出したい方におすすめ。KHAKIはナチュラル系やアウトドアミックススタイルにぴったりで、STONEは洗練された大人の雰囲気を楽しめます。

シンプルなTシャツやシャツスタイルに合わせるだけで、旬の着こなしが完成します。

商品詳細＆販売情報

別注 NEW ERA® × DOORS 9TWENTY™ CROSS STRAPは、細かなディテールにもこだわった特別なモデル。後ろのクロスストラップ仕様でサイズ調整もしやすく、ユニセックスで使いやすいデザインです。

別注 NEW ERA® × DOORS 9TWENTY™ CROSS STRAP

価格：4,950円（税込）

カラー展開：PEBBLE／KHAKI／LAVENDER／STONE（全4色）

サイズ：ONE

発売日：2026年5月16日(土)

※オンラインストアでの販売は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

販売店舗：URBAN RESEARCH DOORS各店／URBAN RESEARCH Store各店／URBAN RESEARCH ONLINE STORE

※2026年5月16日(土)よりURLアクセス可能になります。

この夏の相棒キャップに注目

シンプルながらも、素材感や絶妙なカラーリングで差がつくNEW ERA®×URBAN RESEARCH DOORSの別注キャップ。

毎日のコーデにさりげなく取り入れるだけで、ぐっと今っぽいスタイリングに仕上がります。カジュアルにもきれいめにも合わせやすいので、この夏のワードローブに一つ加えてみてはいかがでしょうか♪

数量限定感のある特別モデルなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。