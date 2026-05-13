相川七瀬が、新曲「Challengers」を本日配信リリースした。

本楽曲は、FODの『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026』中継テーマソングとして書き下ろされたもの。タイトルの通り、マウンドや打席で挑み続ける選手たちはもちろん、日々の生活の中で葛藤し、挑戦を続けるすべての人々へ向けたエールが込められているという。また、歌詞には相川自身が11月に控える「約30年ぶりの日本武道館公演」という大きな挑戦に向き合う決意も投影されており、聴く者の背中を力強く押す、魂の応援ソングに仕上がっているとのことだ。

相川は、この春に大学院を卒業したばかり。アーティストとしてだけでなく、一人の学生としても走り抜けた次に見据えるのは、夏の全国ツアー、そして11月2日に開催される＜30th Anniversary ROCK KINGDOM TOUR 2026 -FINAL-＞日本武道館公演だ。30年の時を経て、再び聖地のステージに立つ彼女がどのような景色を見せてくれるのか、ぜひご覧いただきたい。

◾️＜NANASE’S DAY 2026＞

2026年7月7日（日）Spotify O-EAST

◾️＜ROCK KINGDOM TOUR 2026＞

2026年

7月25日（土） Zepp DiverCity（TOKYO）

8月1日（土） Zepp Namba

8月2日（日） Zepp Nagoya

8月9日（日） SENDAI GIGS

8月11日（祝・火） Zepp Sapporo

8月16日（日） Zepp Fukuoka

8月23日（日） Zepp DiverCity（TOKYO） ▼＜ROCK KINGDOM TOUR 2026 FINAL＞

2026年11月2日（月）日本武道館

◾️＜ROCK KINGDOM TOUR 2026 FINAL＞

2026年11月2日（月）日本武道館