Image: ADRIANO CONTRERAS / GIZMODO US

Microsoft（マイクロソフト）のゲーム部門はこれまで「Microsoft Gaming」という名称を掲げていましたが、今回あらためて「Xbox」ブランドへと回帰する方針を明らかにしました。新CEOのAsha Sharma氏と最高コンテンツ責任者Matt Booty氏が、この方針を明記したXboxスタッフ宛ての社内メモを公開しています。

これは一見、単なるブランド名の変更に見えるかもしれません。しかしその背景には、Xboxというブランドを再び前面に押し出し、失われた存在感を取り戻したいという意図がありそうです。

マイクロソフト全体を見れば、法人向け事業やAI関連契約など、ますます巨大テック企業らしい印象を強くしています。そんな中でXboxは、同社にとって今も数少ない“消費者に直接届くブランド”の1つと言えます。だからこそ、ゲーム事業の看板として再びXboxの名を掲げる意味は小さくありません。

現行Xboxの課題は価格と存在感

Xbox Series SとSeries Xは、現行世代機でありながら近年やや影が薄くなっています。

そんな中で2026年に向けて、新経営陣はプレイヤーに再びXboxコンソールへ戻ってきてほしいと考えているわけです。ゲームジャーナリストのStephen Totilo氏とのインタビューで、Sharma氏はSeries S/Xを再び第一級の体験として扱い、継続的なアップデートを提供していくと語っています。

The VergeのTom Warren氏によれば、こうしたアップデートは2週間ごとに行なわれる可能性もあるようです。

Xbox chief Asha Sharma also mentioned during her all-hands yesterday that the teams are meeting daily on Project Helix, and that there will also be biweekly Xbox Series S/X console updates until end of the year. The reinvestment in Xbox OS is very interesting. - Tom Warren (@tomwarren) April 24, 2026

とはいえ、現実は簡単ではありません。

現在Xbox Series Xはディスクドライブなしのデジタルエディションで600ドル。発売当初より150ドル高くなりました。日本では発売当初約6万円だったのが、昨年の大幅値上げにより7万9980円。約2万円の価格上昇となっています。こうした価格改定もあり、同じデジタルエディションで現在8万9980円のPlayStation 5との差はかなり小さくなっています。さらに、販売台数ではXboxはPS5に後れを取ってきました。

Sharma氏は「来年にはXbox部門が成長路線へ戻したい」との旨を語っていますが、ハードウェア価格の上昇は、当然その追い風にはなりにくいでしょう。

Game Passの値下げはたしかによかった

Xboxの成長への武器として1つあげられるのは、ゲームサブスクリプションのXbox Game Passです。

今回の施策の一発目ということで、Xbox Game Pass Ultimateプランが月額2,750円から月額1,550円へ値下げされました。これについては、ゲーマーから一定の評価を受けています。今回の値下げに伴い、『Call of Duty』シリーズの新作は発売からおよそ1年後に追加されるなどの条件はあります。

とはいえ、サブスクリプション戦略だけでXboxを再成長させるのは簡単ではないでしょう。

次世代Xboxを前に現行モデルを買うのか

PlayStation 5 Proは、PCを除けば現在購入できるコンソール機で最も高価であり、最も高性能でもあります。

現時点では、次世代機であるPlayStation 6は2027年後半以降の登場になりそうといったうわさはありますが、まだあまり情報が出てきてない現状だと思います。そうしたなかで、PlayStation 5 ProはAIアップスケーリング技術「PSSR」をアップデートして、同じハードウェアでさらに進化が見込めるような展開を見せています。高価ではあるものの、高性能であることを改めて示したわけです。

一方、次世代Xboxは2027年ごろの発売が見込まれています。近いうちに新型機が発売する可能性が高く、さらにこういってはなんですが、価格だけが上がったコンソールを今あえて買うのかという問題もあります。

そうなると重要になるのは、ゲームタイトルや周辺機器の販売、そして日々Xboxに触れてくれるアクティブユーザーの数です。

Xboxに必要なのは“新規客”より“かつてのファン”

Xboxに必要なのは、「まったく新しいユーザーではなく、かつてXboxで遊んでいた人たち」ではないでしょうか。実際、Sharma氏もそれを望んでいるはずです。

利益率が決して高くないゲーム業界において、口コミの影響は非常に大きな意味を持ちます。つまり、一度離れたファンが戻ってくる意味も当然大きくなります。だからこそ、Sharma氏とBooty氏は既存ユーザー向けの新しいアクセサリーや周辺機器について言及し、これらの拡充にも力を入れていくでしょう。

Your achievements are getting an update:



✨New animations and icons

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Highlight your 100% completed games



Starting with Xbox Insiders today and rolling out to everyone over time. Check out the full details https://t.co/KiM3AvVGKd - Xbox (@Xbox) April 8, 2026

また、マイクロソフトのゲーム部門は、すでにプレイヤー体験を改善するチームも動いています。最近では、実績解除に新しいエフェクトや効果音が追加されました。Xbox 360時代のレアな実績を解除したときを思い出させる達成感に、懐かしさを覚える人も多いはずです。

このようなノスタルジー路線は、ブランドデザインにも表われています。

We Are Xbox pic.twitter.com/tJs10kGLwn - Xbox (@Xbox) April 23, 2026

今回リニューアルしたXboxロゴは、以前のシンプルな白黒ではなく、緑色のネオンを強調したデザインになりました。ケミカル感の強い緑はまさに初期Xbox的な色彩で、回帰的なイメージを思わせます。

つまり今のXboxは、新しさだけではなく、“かつてのXboxらしさ”をもう一度価値として打ち出そうとしているようにも見えます。

あとは実行できるかどうか

Sharma氏に対しては就任当初、ゲーム業界での経験不足を指摘する声もありました。しかし今回のメッセージを見る限り、就任から2カ月も経たぬ内にXboxファンが何を求めているかは理解しているように見えます。

ブランド名を戻し、アップデートを強化し、ユーザー体験を改善し、過去の熱狂も呼び起こす。必要な言葉はすでに語られました。あとは、その約束を本当に形にできるかどうかです。