原 由子が、ソロデビュー45周年記念企画の第三弾として、原 由子自身が“はらゆうこを語る”独占インタビューを本日「サザン・タイムズ」に掲載したことをアナウンスした。

第一弾では、現在配信中のApple Musicのラジオ番組「これ聴いてます」の出演、第二弾は総勢20人の書き手による音楽評論がWEBメディア「サザン・タイムズ」で掲載される企画「はらゆうこを語るひととき」。そして、第三弾は「はらゆうこを語るひととき」企画と連動する形で、原本人が自身の音楽活動を振り返る独占インタビューが掲載された。

1981年4月21日、シングル『I Love Youはひとりごと』、アルバム『はらゆうこが語るひととき』のリリースから45年。ソロデビューに先駆けて、サザンオールスターズとして初めてリードボーカルを取った「私はピアノ」から、“ボーカリスト”、“プレイヤー”、“ソングライター”としてそれぞれの転機となった楽曲とともに、原 由子のミュージシャンとしての45年に迫る、約9000字のロングインタビューとなる。これまであまり語られて来なかった、母親になってからのミュージシャンとしての変化について赤裸々に話す一幕も掲載されているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

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◾️一部インタビュー内容を抜粋

――ご出産後しばらく音楽活動を休まれていましたけど、1987年に4年ぶりのソロシングル「あじさいのうた」で復帰されましたよね？ そこはキャリアとしてのターニングポイントになるのかなと。

ええ。「あじさいのうた」は転機だったと思いますね。あの頃、子供が出来てしばらく音楽から離れていたし、子育てしながら復帰するのは無理かなあと思っていたし……。1年以上ピアノにも触っていなかったので、このまま引退してもいいかなとまで思っていたんですよ。でも、そんな子育てに夢中の時期に、「曲を作ってみませんか？」とお話をいただいて、改めてピアノと向き合ってみたら、もう涙が溢れちゃって。私には音楽が必要なんだって、改めて思わせてくれたのが「あじさいのうた」なんです。だから、私自身とっても思い入れのある曲ですね。

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◾️原 由子ソロ・デビュー45周年特別企画 ▼第一弾：Apple Music「これ聴いてます」

配信URL：http://apple.co/ListeningTo

出演：原 由子 ▼第二弾：音楽評論企画「原 由子 ソロデビュー45周年記念!! はらゆうこを語るひととき」

「サザン・タイムズ」掲載：https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_sastimes

4月21日（火）〜5月10日（日）毎日公開 ▼第三弾：「原 由子 ソロデビュー45周年記念!! はらゆうこを語るひととき 原 由子スペシャルインタビュー」

「サザン・タイムズ」掲載：https://southernallstars.jp/feature/sastimes_article22

5月12日（火）18:00公開 ▼プレイリスト情報

原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」セットリストプレイリスト

https://taishita.lnk.to/hara2026live

2026年4月7日（火）に鎌倉芸術館で開催された原 由子 45th Anniversary Live 「京都・鎌倉物語 2026」最終公演のセットリストをプレイリスト化！

※配信中の楽曲のみで構成しております。

◾️アルバム『婦人の肖像 (Portrait of a Lady)』

10月19日（水）リリース

特設サイト：https://special.southernallstars.jp/hara2022/ 通常盤（CD）品番：VICL-65730 価格：￥3,300（税込）

アナログ盤（LP / 重量盤）品番：VIJL-60290 価格：￥4,400（税込） ▼収録内容

1.「千の扉〜Thousand Doors」(NHK「みんなのうた」2022年10〜11月新曲)

2.「オモタイキズナ」

3.「Good Times〜あの空は何を語る」

4.「旅情」

5.「スローハンドに抱かれて (Oh Love!!)」

6.「ぐでたま行進曲」（Netflixシリーズ「ぐでたま 〜母をたずねてどんくらい〜」主題歌）

7.「夜の訪問者」

8.「ヤバいね愛てえ奴は」（NHK総合 ドラマ10「プリズム」主題歌）

9.「鎌倉 On The Beach」(ユニクロ「スフレヤーンニット」TVCMソング)

10.「初恋のメロディ」