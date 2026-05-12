揚げずにサクサク！鶏むね肉で作る「チキンチーズパン粉焼き」の簡単献立

揚げずにサクサク「チキンチーズパン粉焼き」

日々の料理に欠かせない鶏むね肉ですが、加熱するとパサつくことも。揚げ物にすれば、外はサクサク＆中はしっとり食感に仕上げることができるけれど、やや手間がかかるという声も聞こえてきそう。そこでご紹介するのが「チキンチーズパン粉焼き」です。鶏むね肉にパン粉をまぶして焼くので、揚げ物のように油をたくさん用意する必要なし。外はサクサク＆中はしっとり食感のメインおかずになります。

サクサク＆しっとり「チキンチーズパン粉焼き」



パン粉にカレー粉、粉チーズなどを混ぜるので、味つけもラクちん！ 作っているときからカレーの香りが漂って、食欲もアップしそう。

サラダとスープも材料少なめで簡単

コンソメスープは玉ねぎとキャベツだけで簡単に作りましょう。玉ねぎを炒めて使うことで、香ばしさと甘さが感じられるスープに。ポテトサラダはめんつゆマヨでちょっぴり和風に。

材料2品で野菜たっぷりスープ

卵とじゃがいものペッパーサラダ

外はサクサク＆中はしっとり食感の「チキンチーズパン粉焼き」をご紹介しました。副菜も材料少なめで簡単なので、時間がないときにも作りやすそうですね。ぜひ今夜の献立の参考にしてみてください。（TEXT：若子みな美）