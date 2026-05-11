いいのみーーーっけ！【セリア】の「推し活グッズ」がちょっとオシャレ

“推し活”という言葉もすっかり定着し、楽しみ方を広げてくれる関連グッズも続々と登場。推しをおしゃれに引き立てるだけでなく、アイデア次第で自分らしさを表現できるアイテムとして、人気が高まっている印象です。今回は【セリア】で見つけた「推し活グッズ」をピックアップ。夏らしいデザインで、思わず一緒にお出かけしたくなるはず！

ゴールドカラーが高見え！ クリアが可愛い超ミニケース

ゴールドカラーのナスカンとキーリングがおしゃれな「PVCバッグポーチ」。サイズはH5.5 × W6 × D2cmと超ミニサイズですが、何を入れるか考える時間も楽しめそう。大切な推しを傷から守ってくれるだけでなく、いつでも見えて可愛く持ち歩けるのが魅力です。

オリジナルで特別感を出すならコレ

キーホルダーやガチャのトイを、簡単に自分らしくアレンジするなら「アンブレラマーカー用リング」がおすすめ。推しが、傘やペットボトルの取り間違え防止マーカーとして活躍してくれます。カラナビにお気に入りのグッズを引っ掛けるだけでOKの手軽さが、イチオシポイントです。

推し活コーナーだけでなく、ハンドメイドやDIYコーナーにもいろいろなアイテムがあるので、ぜひチェックして！

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writer：Reco.N