【シャトレーゼ】で買える！「ワインに合いそうなスイーツ・パン」で幸せオトナ時間♡

老舗洋菓子店【シャトレーゼ】には、お酒のお供にぴったりな大人向けの品々が豊富に揃っているようです。週末の夜やリラックスしたい休日に、少し贅沢な気分を味わいたい人にうってつけのラインナップ！ 今回は、芳醇な香りのワインと一緒に楽しめそうな、コクのある焼き菓子やパンなどをご紹介します。

ラム酒香る大人向けケーキ

「レーズン・バターモンブラン」は、芳醇なラムレーズンと濃厚なバタークリームの組み合わせを楽しめる贅沢な一品です。@pan.oyatsuさんによると「しっかりラム効いてる！ 噛むとじゅわっとみずみずしくて美味」とのこと。内側ホイップに混ぜたココアビスケットの塩気がアクセントになり、ワインとの相性も良さそうです。

チーズケーキのようなふんわり菓子パン

「クレームドフロマージュ」は、「やわらかなパン生地」にチーズクリームがたっぷり詰まった一品です。@mame48goさんによると「ほんのり感じる爽やかな酸味と、甘さを抑えた上品なコクが印象的」とのこと。軽食としてだけでなく、お酒のお供としてゆったりと味わうのにもぴったりな、大人向けのパンといえそうです。

アーモンドの香ばしい風味に沼落ち必至！？

サクサクの生地にアーモンドの豊かな風味が広がる「クロワッサン・オザマンド」。実食した@masaki_19740913さんによると「香ばしいアーモンド」が散りばめられていて、「垂れたダマンド生地の美味しさもポイント」なのだとか。バターのコクとナッツの香ばしさを堪能できそう。

果実味あふれるフレッシュな一杯

最後にご紹介するのは、筆者もリピ中の「樽出し生ワイン（赤）カベルネ・ソーヴィニヨン」。@mame48goさんによると「赤ワインだけど驚くほど軽やかで飲みやすく、ブラックベリーやカシスの香りがふわっと華やかに広がります」「ブドウ本来のフレッシュな香りや味わいがそのまま感じられます」とのこと。スイーツやパンと一緒に味わえば、贅沢なリラックスタイムを満喫できるかも。

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※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@mame48go様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

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※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

writer：内山 友里