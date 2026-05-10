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YouTubeチャンネル「ゆたれぴレシピ」が、「バター不使用！しっとり濃厚ガトーショコラ」と題した動画を公開しました。オーブンや特別な型を使わず、炊飯器一つで完結する手軽な本格スイーツの作り方を紹介しており、370万再生を突破しています。



動画は、炊飯釜に直接板チョコレート4枚と生クリーム1箱を入れる場面から始まります。「10分保温」の機能を使ってじっくりとチョコレートを溶かし、泡立て器でしっかりと混ぜ合わせます。続いて、砂糖25g、溶き卵3個、薄力粉50gを順番に加えながら、その都度なめらかになるまで混ぜ合わせていきます。ボウルを使わず、内釜の中で生地作りが完了するため、洗い物が少なく済むのも大きな魅力です。



生地ができあがったら、あとは「通常炊飯」のボタンを押して炊き上がりを待つだけです。炊き上がった後、「箸を刺して生地がくっ付いてこなかったら」無事に焼き上がった合図となります。釜から丁寧に取り出してお皿に乗せ、仕上げに粉糖をたっぷりと振りかけると、「しっとり濃厚」なガトーショコラが完成しました。バター不使用でありながら、フォークを入れた瞬間のずっしりとした感触とリッチな断面が食欲をそそります。



休日のティータイムや、特別な日のデザートとして、手軽で美味しい炊飯器スイーツ作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・チョコレート 4枚

・生クリーム 1箱

・砂糖 25g

・溶き卵 3個

・薄力粉 50g

・粉糖 適量



［作り方］

1. 炊飯釜にチョコレート4枚と生クリーム1箱を入れる。

2. 炊飯器にセットし、「10分保温」してチョコレートを溶かす。

3. チョコレートが溶けたら、泡立て器でしっかりと混ぜ合わせる。

4. 砂糖25gを加えて混ぜる。

5. 溶き卵3個を加えて混ぜる。

6. 薄力粉50gを加えて、ダマがなくなるまで混ぜる。

7. 炊飯器にセットし、「通常炊飯」する。

8. 炊き上がったら、中心に箸を刺して生地がくっついてこないか確認する。

9. 釜から取り出し、全体に粉糖を振る。