「車を降りて運転席の窓をノック」あおり運転してきた男性が直立不動で謝罪するまで。実はもう回っていない？パトカーの赤色灯に隠された“進化”
「あおり運転」のトラブル。2020年の「妨害運転罪」の創設以降、世間の目はより厳しくなっていますが、いまだに「前の車が遅い」「割り込まれた」といった独りよがりな怒りを抑えきれないドライバーは後を絶ちません。
今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、ターゲットを間違えた結果、あまりに情けない結末を迎えた2つの事例をご紹介します。
記事の後半では、悪質なあおり運転を取り締まるパトカーに注目。赤いパトランプ、いまだにくるくる回っていると思っている人いませんか？ 実はもう回っていません、LEDです。しかも、光り方に「2種類」あるのは知っていますか？ 最新の警察車両に導入された「光の秘密」についても紐解きます。
◆【エピソード1】追い越し車線は空いているのに…
町田智弘さん（仮名・50代）は、車通勤のため週7日間運転をしている。ある日、町田さんは寝坊をしたため、一般道ではなく2車線の有料道路を利用した。
「制限速度は70キロだったので、若い頃だったら90〜100キロまで速度を上げていたかもしれません。でも、免許を取得してから、やっと“ゴールド免許”になったので、安全第一を心がけていました」
そんな中、後ろからパッシングをしながら近づいてくる青い車が目に入ったという。そのとき、町田さんは走行車線を走っており、追い越し車線は空いている状態だった。
「追い越せばいいのに……」と町田さんは思った。町田さんが速度を上げる理由はなかったが、青い車はパッシングとクラクションを鳴らして接近してきたそうだ。
「私は、『威嚇されてる？』と思いましたが、『まあ、いいや』とアクセルを踏むことはありませんでした」
すると、青い車は蛇行運転をし始めた。町田さんは仕方なく追い越し車線へ移動したのだが、青い車も町田さんの車に並走してきたという。
それでも、町田さんは安全運転を心がけ、スピードを上げることはなかった。
◆「すみません」と何度も謝る運転手を見ると
「私には心当たりがなかったので無視していましたが、突然、青い車の窓が下がり、中の男性が怒鳴ってきたんです」
「バカヤロー！」
男性は、町田さんの前方に入り蛇行運転を繰り返しながら、ブレーキランプを光らせた。「あおり運転されている」と気づいたと同時に、“怒り”が湧いてきたという。
その後もあおり運転は続いたが、次第に飽きたのか青い車は加速して、町田さんの前から消えていったのだ。町田さんは自制心を保ちながら一般道に降りた。そのとき……。
「先ほどの青い車が、信号待ちで私のすぐ前に停車していたんです。私は無意識のうちに車を降りて、運転席の窓をノックしていました」
驚いたことに、運転手の男性は何度も頭を下げていた。道路脇に車を止め、町田さんは男性の言い分を聞くことになった。
「私が何か悪いことした？」
「……いいえ」
「なぜ、あおった？」
「……急いでいたので。すみません。すみません……」
「“すみません”を繰り返すだけの男性が哀れに思いましたね。直立不動の男性は震えながら、なんと“股間を濡らし始めた”んです。おそらく出勤前だったのでしょう。スーツ姿でした」
男性の状況を見ながら町田さんは、「気をつけて運転してね」と言うしかなかったようだ。
「ハンドルを握ると人格が変わる人がいるとは聞きますが、まさに“彼”でした。男性は濡れたパンツで出勤したんでしょうか。心配になりましたが、私の心はスカッとしました」
ちなみに町田さんは、身長175センチで体重95キロのガッシリ体型。色黒で丸刈り。基本的に“強面”と言われがちだという。
◆【エピソード2】なぜか減速して距離を詰めてくる白いワンボックスカー
今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、ターゲットを間違えた結果、あまりに情けない結末を迎えた2つの事例をご紹介します。
記事の後半では、悪質なあおり運転を取り締まるパトカーに注目。赤いパトランプ、いまだにくるくる回っていると思っている人いませんか？ 実はもう回っていません、LEDです。しかも、光り方に「2種類」あるのは知っていますか？ 最新の警察車両に導入された「光の秘密」についても紐解きます。
町田智弘さん（仮名・50代）は、車通勤のため週7日間運転をしている。ある日、町田さんは寝坊をしたため、一般道ではなく2車線の有料道路を利用した。
「制限速度は70キロだったので、若い頃だったら90〜100キロまで速度を上げていたかもしれません。でも、免許を取得してから、やっと“ゴールド免許”になったので、安全第一を心がけていました」
そんな中、後ろからパッシングをしながら近づいてくる青い車が目に入ったという。そのとき、町田さんは走行車線を走っており、追い越し車線は空いている状態だった。
「追い越せばいいのに……」と町田さんは思った。町田さんが速度を上げる理由はなかったが、青い車はパッシングとクラクションを鳴らして接近してきたそうだ。
「私は、『威嚇されてる？』と思いましたが、『まあ、いいや』とアクセルを踏むことはありませんでした」
すると、青い車は蛇行運転をし始めた。町田さんは仕方なく追い越し車線へ移動したのだが、青い車も町田さんの車に並走してきたという。
それでも、町田さんは安全運転を心がけ、スピードを上げることはなかった。
◆「すみません」と何度も謝る運転手を見ると
「私には心当たりがなかったので無視していましたが、突然、青い車の窓が下がり、中の男性が怒鳴ってきたんです」
「バカヤロー！」
男性は、町田さんの前方に入り蛇行運転を繰り返しながら、ブレーキランプを光らせた。「あおり運転されている」と気づいたと同時に、“怒り”が湧いてきたという。
その後もあおり運転は続いたが、次第に飽きたのか青い車は加速して、町田さんの前から消えていったのだ。町田さんは自制心を保ちながら一般道に降りた。そのとき……。
「先ほどの青い車が、信号待ちで私のすぐ前に停車していたんです。私は無意識のうちに車を降りて、運転席の窓をノックしていました」
驚いたことに、運転手の男性は何度も頭を下げていた。道路脇に車を止め、町田さんは男性の言い分を聞くことになった。
「私が何か悪いことした？」
「……いいえ」
「なぜ、あおった？」
「……急いでいたので。すみません。すみません……」
「“すみません”を繰り返すだけの男性が哀れに思いましたね。直立不動の男性は震えながら、なんと“股間を濡らし始めた”んです。おそらく出勤前だったのでしょう。スーツ姿でした」
男性の状況を見ながら町田さんは、「気をつけて運転してね」と言うしかなかったようだ。
「ハンドルを握ると人格が変わる人がいるとは聞きますが、まさに“彼”でした。男性は濡れたパンツで出勤したんでしょうか。心配になりましたが、私の心はスカッとしました」
ちなみに町田さんは、身長175センチで体重95キロのガッシリ体型。色黒で丸刈り。基本的に“強面”と言われがちだという。
◆【エピソード2】なぜか減速して距離を詰めてくる白いワンボックスカー