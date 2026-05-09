【しまむら】でゲットしたい！ コーデのワンポイントになる♡「ドット柄アイテム」

今季はドット柄がトレンドに浮上！ 早速取り入れるなら、旬なアイテムが揃う【しまむら】をチェックしてみて。今回はしまラーの@aiii__13kさんがゲットした、大人が着やすいドット柄トップスをご紹介します。モノトーンの小さめドットなら、柄物でも気負わず取り入れられそう。上品なドット柄を味方に、いつもの着こなしをアップデートしてみませんか。

控えめなドット柄で上品なアクセントを

【しまむら】「ドットシシュウニットPOハン」\1,089（税込）

シンプルな半袖ニットプルオーバーにドット刺繍があしらわれた一枚。控えめなドット柄が、着こなしにさり気ないアクセントを添えてくれます。シンプルにワンツーで組み合わせたり、キャミワンピースやベストとレイヤードしたりと、1枚あればコーデの幅が広がります。写真のようにビビッドなカラーのボトムスとも合わせやすく、テイストを問わず活躍する予感。

デイリーユースにぴったりのドット柄Tシャツ

【しまむら】「ドットグラフィックTハン」\1,089（税込）

デイリーコーデの相棒にするなら、こちらのドット柄Tシャツがうってつけ。ドットが小さめなので、きれいめ派の人も着やすそうです。写真のようにナロースカートと合わせてフェミニンに仕上げるのも良し、スウェットパンツやパーカーでスポーティーに寄せるのも◎

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※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。