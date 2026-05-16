「冷蔵庫の野菜、気づくと傷んでる…」食材ロスを減らす“大人の保存術”
「ちゃんと使い切ろうと思っていたのに、また野菜をダメにしてしまった…」を繰り返していませんか？最近は物価高の影響もあり、「できるだけ食材をムダにしたくない」と感じる人が増えています。一方で、仕事や家事に追われる毎日の中では、気づけば冷蔵庫の奥で野菜がしなびていた…ということも少なくありません。
そこで見直したいのが野菜の“保存方法”。頑張って管理するより、“傷みにくい流れ”を作っておくだけでも、食材ロスは減らしやすくなります。
“買ってきた袋のまま”が傷みやすさにつながることも
スーパーの袋に入れたまま、野菜を保存していませんか？袋の中に湿気や水滴がこもると、野菜は傷みやすくなります。特に葉物野菜は、水分が多すぎても乾燥しすぎても劣化しやすいもの。保存環境を少し整えるだけでも、持ちが変わりやすくなります。
トマトやきゅうりは、乾燥しにくく冷えすぎを防ぎやすい野菜室保存が基本。ただし、暑い時期や熟しやすい状態では、早めに冷蔵保存した方が安心なケースもあります。
“見えない野菜”ほど忘れやすい
冷蔵庫の奥に入った野菜ほど、存在を忘れがち。最近は、“隠す収納”より、「見ればわかる収納」の方が食材管理しやすいという考え方も増えています。特に疲れて帰宅した日は、“探す”だけでも小さな負担になりやすいもの。
例えば、葉物は立てて収納する、開封済みを手前へ置くようにする、透明ケースで種類を分ける、“早く使う野菜”専用スペースを作るなどの工夫をするだけでも、「そろそろ使わなきゃ」が自然と目に入りやすくなります。要は“使い忘れしにくい配置”を決めるのです。
使い切れなさそうなら“早めに冷凍”へ
“傷む前に逃がす”感覚で冷凍保存を活用するのもおすすめ。例えば、きのこ類はほぐして冷凍、ネギは刻んで保存袋へ。玉ねぎやにんじんも、カットして冷凍しておくと調理がラクになります。特に疲れて帰宅した日は、「切る工程」があるだけで自炊のハードルが上がりやすいもの。下処理済みの野菜があるだけで、“今日は作るのやめようかな…”が減るかもしれません。
食材管理は、頑張りすぎるほど疲れてしまうもの。だからこそ、“ラクに回せる仕組み”を先に作っておくことが、結果的にムダを減らす近道になるのかもしれません。
「また野菜をダメにしてしまった…」という罪悪感を抱かずに済ませるためにも、まずは“早く使う野菜を手前へ置く”だけでも、冷蔵庫はかなり使いやすくなるはず。“傷みにくい仕組み”を少しずつ作っていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は家事・食材保存・生活設計の一般的知見を参考に編集部で構成しています
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