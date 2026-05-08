関東エリア最大級となるグランピング施設｢GRAX EARTH FIELD｣がオープン

｢プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉｣では、2026年4月27日(月)に関東エリア最大級となるグランピング施設｢GRAX EARTH FIELD(グラックス アースフィールド)｣と全天候型の大型屋内アミューズメント施設｢PLEASURE ARENA(プレジャーアリーナ)｣がオープンしました。グランピング施設を中心に紹介します。別記事では、アミューズメント施設などのリゾート体験を紹介しています。

｢プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉｣としてグランドオープン

グランピング施設｢GRAX EARTH FIELD(グラックス アースフィールド)｣と大型屋内アミューズメント施設｢PLEASURE ARENA(プレジャーアリーナ)｣が2026年4月27日(月)にオープンしたことに伴い、既存の温泉･宿泊施設を含めたリゾート全体を統合し、｢プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉｣としてグランドオープンしました。

伊豆の大自然を五感で楽しめるグランピング施設｢GRAX EARTH FIELD｣では、関東エリア最大級となるグランピングが体験できます。広大なフィールドには、32サイトのドームテントがあります。

ドームテントには、3つのベッドにリビングスペースがあります。※定員は4名までなので、4名様ご宿泊時はデイベッドの用意があります。

大きな窓から入る自然光により、おしゃれでとてもいい雰囲気です。冷暖房完備なので、これから暑くなってくる季節にも安心して宿泊できます。

グランピングの雰囲気にピッタリなランタンやコップなども用意されています。

シャワールームやトイレ、洗面台もついているので、快適に過ごせるのは嬉しいポイントです。ハミガキセットなどのアメニティはついていますが、パジャマはついていないので持っていくことをおすすめします。

ダイニングスペースにも冷暖房がついているので、BBQが快適に楽しめます。雨や暑い日などでも快適に食事が楽しめるのはうれしいですね。

本格的なBBQグリルもあるので、夕食作りが楽しみです。

GRAX宿泊者には、専用カート1台がついています。広大な敷地内にある施設を、自分のペースで自由に巡れるので便利です。

夕食には伊豆の食材を使ったBBQ

ディナーでは、前菜からデザートまで、新鮮な食材を堪能できるフルコースのBBQがいだけます。今回は、カジュアルにBBQが愉しめるプラン｢レギュラー BBQ PLAN｣を体験しました。

夕食に必要な食材は、ダイニングスペースの冷蔵庫に全て入っています。※プライスタグのついた飲み物は有料です。

お部屋に用意されているお水は、赤沢温泉郷の｢愛用深層水 赤沢工場｣製造されている海洋深層水｢あなたのからだに近い水｣です。ミネラル成分が豊富で、まろやかな味わいで飲みやすかったです。

調理はシンプルなので、BBQ初心者も安心です。チェックイン時にもらうパンフレットに、調理の進め方やBBQグリルの利用方法が載っているので安心して楽しめました。

BBQグリルで焼くジューシーなお肉やソーセージは、ボリュームもあっておいしかったです。

(写真左上から時計回り)｢近海魚のアヒージョ｣･伊豆の海の恵みをふんだんに使った色鮮やかな｢シーフードガーデンサラダ｣･｢好きレッドじゃがバター｣･｢修善寺原木椎茸と相模湾桜海老 海洋深層水の炊き込みご飯｣。

デザートにはGRAX赤沢特製の｢静岡茶の抹茶プリン｣もついているので、コースとしての満足感がある夕食になりました。

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朝食はフレンチトーストが食べ放題

朝食では、特製フレンチトーストが食べ放題で楽しめます。朝食の食材は翌朝に玄関横のデリバリーBOXに届くので、好きな時間に食べられます。

両手フライパン(マルチグリドル)で焼く｢特製フレンチトースト｣は、味がしっかりとしみていておいしかったです。フレンチトーストをおかわりしたいときは、ダイニングスペースにあるAIコンシェルジュで注文すると届けてくれます。

宿泊者限定の専用ラウンジ｢GRAX LOUNGE｣

GRAX宿泊者限定の専用ラウンジ｢GRAX LOUNGE｣があります。

1階の｢PLAY&DRINK ROOM｣では、アルコールを含むドリンクや卓球･ダーツが楽しめます。友達や家族と思いっきり遊べるのは、楽しいですね。

B1階の｢RELAX&BOOK ROOM｣では、漫画･ボードゲームが楽しめます。また、ハンモックエリアもあるので、寝転びながらリラックスした時間が過ごせます。

営業時間 15:00～23:00/翌10:00～14:00

GRAX CENTERのカタラウンジタイム

レセプションのある｢GRAX CENTER｣では、夜の時間(20:30～23:00)は｢カタラウンジタイム｣になります。

アルコールを含むドリンクがフリーフローで楽しめます。落ち着いた雰囲気の空間で、旅の思い出を語らう時間はすてきな時間になりますね。

また、卓上ファイヤーピットでおつまみやあたたかいデザートを楽しむのもおすすめです。※有料

今回は、｢スモア｣(680円)をいただきました。卓上ファイヤーピットで焼いたマシュマロを、チョコレートとクラッカーで挟んで食べる体験は楽しかったです。

いかがでしたか。この記事では、関東エリア最大級となるグランピング施設｢GRAX EARTH FIELD(グラックス アースフィールド)｣について紹介しました。別記事では、お子様大満足の｢PLEASURE ARENA(プレジャーアリーナ)｣などアミューズメント施設を含む4つのエリアでのリゾート体験を紹介しています。

グランピング施設｢GRAX EARTH FIELD(グラックス アースフィールド)｣に宿泊すると、チェックイン前･チェックアウト後もアミューズメント施設が利用できるので、チェックしてみてくださいね。

取材協力/カトープレジャーグループ