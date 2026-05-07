【1位〜6位】5月8日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】射手座 総合運：★★★★★

今後、もっともっと幸せに生きるための道が拓けていきそうな最高の日！そのきっかけは、ふとした気づきや発見かも。まずは、誰にも邪魔されずひとりで過ごす時間を作ってみると〇。午前中のうちがベスト。5分でもかまいません。



恋愛運

人気アップの恋愛運です。さらに、あなたも積極的に大胆に動くことで、ロマンチックな時間が待っていそう！運気を生かすポイントは、品のよさ。特に食べているときのマナーと歩き方に気をつけるといいでしょう。



金運

今日は金運最高潮！特に、人に対してしっかりと敬意を払ったり、目上をきちんと立てたりしていると、誰かからお金をかけてもらえる可能性が。価値ある物を譲り受けたり、資金が必要なことに協力してもらえたりするでしょう。



ラッキーアイテム：手帳



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運人気アップの恋愛運です。さらに、あなたも積極的に大胆に動くことで、ロマンチックな時間が待っていそう！運気を生かすポイントは、品のよさ。特に食べているときのマナーと歩き方に気をつけるといいでしょう。金運今日は金運最高潮！特に、人に対してしっかりと敬意を払ったり、目上をきちんと立てたりしていると、誰かからお金をかけてもらえる可能性が。価値ある物を譲り受けたり、資金が必要なことに協力してもらえたりするでしょう。ラッキーアイテム：手帳ラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】牡牛座 総合運：★★★★★

信頼や尊敬の眼差しを浴びる運気。特に、自分とは違う意見に理解を示すと、あなたの輝きが何倍にも増していく日です。最初は納得できないことでも、じっくりと聞いて「なるほど」と肯定的に受け止めてみるといいでしょう。



恋愛運

普段とは違う話題を出したり、着る服の雰囲気を少し変えてみたりと、小さなイメチェンをするのがオススメの恋愛運。恋が一歩前進しそうです。出会いに関しても、これまでとは違う方法を試してみると、魅力が伝わりやすいでしょう。



金運

予定外の収入も大きな出費もなく、お金の動きは穏やかな運気です。金運を高めるポイントになるのは、自分のための投資。本を1冊買って勉強するなど、ちょっとした金額での自己投資をすると、未来の収入につながる可能性大！



ラッキーアイテム：判子



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】山羊座 総合運：★★★★☆

どんな状況にも希望を見出せそうな日。「無理だ」と思ってきたことでも「こうすればできる」と名案を思いつくかもしれません。誰かの長所や魅力を感じたら、迷わず褒め言葉をかけることが、運気を生かすポイント。



恋愛運

自分で思っている以上に、表情に魅力が宿る日です。特に輝くのは笑顔。関わる人すべてに笑いかけると、恋の状況がグンと前進するでしょう。真剣に話を聞いたり、心配したりする表情は少しオーバーにするのがオススメ。



金運

何も考えずに過ごしていると、小さな金額の出費をいくつか重ねてしまうかもしれません。ただ、1日で使っていい金額を頭に入れておけば、大丈夫。無駄遣いを防ぐだけでなく、お金の使い方がさらに上手になる日です。



ラッキーアイテム：キャンドル



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】牡羊座 総合運：★★★★☆

行き詰まっていたことも、今日はスムーズに前に進んでいきそう！途中で諦めないでください。そして、まわりの意見を参考にしつつも、自分のやり方を曲げないというバランスが、運気を生かすポイントです。



恋愛運

追い風に押されてどんどん前進していける恋愛運です！望んでいた関係へと進めたり、ときめく出会いに恵まれたりしそう。恋の相手に連絡をするとき、もっともらしい理由をつけるのはNG。「声を聞きたかった」などと素直になるのが一番。



金運

今後、お金とのつながりがさらに強くなるための人間関係が広がる可能性があります。目上の人や気を使う相手からどこかに誘われたら、迷わずいい返事を。誰に対しても、決して尊大な態度を取らないことが運気を生かすコツ。



ラッキーアイテム：ナチュラルフード



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】乙女座 総合運：★★★☆☆

強気になればなるほど、運気の追い風が強くなる日です。昨日までは無理だったことでも、決して諦めないで。「できるかも」ではなく「できるはず！」という勢いで行動してください。偉人の失敗談などからも、勇気をもらえそうです。



恋愛運

フレンドリーで気軽な空気のなかで恋が育つ日です。相手とどんな関係でも、お腹を抱えて一緒に笑えるような話題を出してみて。あなたの魅力もグンと輝きを増します。出会いは「楽しい！」と思える場所にありそうです。



金運

どんな場面でも、｢出したくない｣と思ってお金を払うのはNG。そうではなく、｢このお金があるから、買える｣と喜んで支払いを。それを意識していると、さらにお金と上手に付きあっていくためのきっかけを発見できそうです！



ラッキーアイテム：入浴剤



ラッキーカラー：コーラルピンク

【6位】蠍座 総合運：★★★☆☆

効率的に無駄なく行動できる運気の日です。早く終わらせたいことや、誰にも口出しされずに自分のやり方を貫きたいことに時間を費やすといいでしょう。そして、人のやり方や考えにも口出ししないのが、運気を生かすポイント。



恋愛運

なにげない笑い話や雑談から、なぜかピリピリムードになる可能性がある恋愛運。「謝ってよ」と感じたときには、自分も頑固になっているのだと考えて。早く謝ってしまうか、話を切り上げるのが得策。ゆっくり話すと衝突を避けられそうです。



金運

もっと節約できる方法や、もっと上手に運用できる方法を思いつく金運の日です。ただ、ボーッとしていて、ふと思い浮かぶわけではありません。｢自分の問題点はどこか？｣と、ひとりで考える時間を作ってみるといいでしょう。



ラッキーアイテム：ブックカバー



ラッキーカラー：レモンイエロー