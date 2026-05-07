SNSでも話題！編集部が気になる「韓国スイーツ」の簡単レシピをピックアップ♪

SNSをきっかけに次々と話題になる「韓国スイーツ」。見た目のかわいさはもちろん、食感や組み合わせの意外性も人気の理由です。韓国カフェやコンビニで注目されたメニューが、日本でも新大久保やSNSを中心に続々ブームに！そこで今回は、編集部注目の韓国スイーツを、おうちで気軽に楽しめる簡単レシピとともにご紹介します。

今食べたい！注目の韓国スイーツ

バタートック

韓国で話題のスイーツ「バタートック」。焼きたてのおいしさが魅力で、外はサクッと、中はもっちりとした食感に、バターのコクがじゅわ〜っと広がります。もともとは中国発祥のスイーツが韓国へ渡り、SNSで話題となっています。





本場ではもち粉やタピオカ粉を使用するのが一般的ですが、@nono.pan_さんは白玉粉を使って家庭でも再現しやすいレシピにアレンジ。身近な材料で作れるうえ、焼きたてのおいしさを楽しめます。時間が経つと食感が変わるため、できたてを味わうのがおすすめですよ。バタートック｜Instagram（@nono.pan_ ）ドバイチョコもち

韓国や新大久保で完売が続く話題の「ドバイチョコもち」。SNSでも注目されている人気スイーツ。

もっちりと伸びるお餅の中から、ピスタチオ風味のとろけるチョコとザクザク食感が広がる新感覚のおいしさ。見た目のインパクトだけでなく、食感のコントラストも楽しめる一品です。



カダイフという細麺状の生地を使うことで、食感のアクセントがさらに引き立ち、本格的な味わいに仕上がります。カルディや製菓材料店など、身近に購入できる場所も増えてきているため、おうちでトライしやすくなっているので、ぜひ作ってみてくださいね♪

ドバイチョコもち｜Instagram（@kitchen_kanakana）クルンジ

韓国発の進化系スイーツ「クルンジ」。クロワッサンを薄くプレスしてカリカリに焼き上げたもので、韓国語で「おこげ」を意味する「ヌルンジ」と「クロワッサン」を組み合わせた名前が由来です。キャラメリゼされた香ばしさと、バターの風味が楽しめます。



@kitchen_kanakanaさんは、市販のパイシートで手軽に作れるレシピにアレンジ♪ プレーンならパイシートと砂糖だけでOK。お店で買うより気軽に楽しめるのも魅力です。



焼きたてはサクサク食感が格別。プレーンはもちろん、チョコやナッツなどお好みのトッピングでアレンジするのもおすすめです。

クルンジ｜Instagram（@kitchen_kanakana）クロッチ

「クロッチ」は、韓国発祥のクロワッサンとお餅を組み合わせた「ハイブリッドパン」です。サクサクしたクロワッサンの生地に、伸びるもちもちとしたお餅を包んで焼き上げており、パリッとした食感と弾力のある新食感が特徴です。



@juni_cafeさんは、きなこ餅をイメージしたインジョルミ味とチョコ味をおうちで再現。電子レンジで簡単に作れるので、お店に行けなくても気軽に試せるのもうれしいですよね。このためにお餅を買いたくなるかも…!? お餅が余っているときにもおすすめのレシピなので、ぜひ作ってみてくださいね。

クロッチ｜Instagram（@juni_cafe）グリークヨーグルト

カフェや専門店を中心に人気を集めている「グリークヨーグルト」。ギリシャ発祥の水切りヨーグルトで、クリームチーズのようなもったり食感が特徴。低糖質・高たんぱくなことから、ヘルシーな朝食やデザートとして人気を集めています。



@maso__mogさんは、手作りのグリークヨーグルトとグラノーラで作る「グリークヨーグルトボウル」に。フルーツやはちみつなど、お好みのトッピングで自由にアレンジして楽しめるので、旬のフルーツやその日の気分でカスタムできるのもいいですよね♪ 気軽におうちカフェを満喫できます。

グリークヨーグルト｜Instagram（@maso__mog）タオルケーキ

薄いクレープ生地でクリームやフルーツをたっぷり包んだ、韓国で人気の「タオルケーキ」。中国発祥の「毛巾巻（マオジンジュアン）」が由来とされ、畳んだタオルのような見た目のスイーツです。



韓国のカフェやコンビニでSNS映えするスイーツとして人気に火がつき、見た目のインパクトだけでなく、薄いクレープとなめらかなクリームにフルーツの甘酸っぱさがマッチしてペロッと食べられるおいしさです。



見た目は難しそうだけれど、意外と簡単に作れるのでぜひお試しくださいね♪

タオルケーキ｜Instagram（@ouchigohan.jp）マシュマロヌガークッキー

韓国では「チョンドゥククッキー」として話題になったスイーツ。バター、マシュマロ、スキムミルク、クラッカーを混ぜて冷やし固めたもので、イチゴや抹茶味、ナッツ入りが特に人気となっています。



作り方は、溶かしたマシュマロに好きな具材を混ぜて固めるだけ！ オーブンなしで作れるので、お菓子作り初心者さんにもおすすめ。もちもち食感とサクサク食感の組み合わせがクセになる味わいです。

マシュマロヌガークッキー｜Instagram（@ouchigohan.jp）韓国ピンス

韓国の「ピンス（빙수）」は、韓国語で「氷水」を意味する韓国版かき氷。きめ細かくサラサラ・ふわふわとした食感が特徴で、牛乳を凍らせて削ったミルク氷に、小豆、きな粉、果物、アイスクリームやホイップなどをたっぷりトッピングして楽しむ、韓国の定番スイーツです。



編集部では、スーパーやコンビニなどで購入できるものを使ってアレンジ♪ ミルクベースのかき氷アイス・冷凍マンゴー・フルーツソースが入ったギリシャヨーグルトを順番に盛り付けるだけで完成。



とろ〜としたヨーグルトとマンゴーがアクセントになり、これからの暑い季節にもおすすめのひんやりスイーツです。

まだまだ気になる韓国スイーツ！

韓国スイーツは、見た目のかわいさだけでなく、食感やアイデアの面白さも魅力。SNSで話題のヨーグルトアイス「ヨアジョン」やドバイチョコもちの進化系「ドバイチョコクロワッサン」など、次々と新しいトレンドが登場し、ますます注目を集めています。



おうちで手軽に再現できるレシピも多いので、気になるスイーツからぜひ試してみてくださいね。