タレントの紗栄子さん（39）が2026年4月25日、自身のインスタグラムを更新。ドット柄のキャミソール姿を披露した。

「ドットな毎日」

紗栄子さんは、「ドットな毎日」として白と黒のハートの絵文字を添え、ドット柄のキャミソールを重ね着したショットを含む17枚の写真と動画を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、白地のドット柄キャミソールの上に、ブラウンに白のドット柄のキャミソールを重ねて着用している。8枚目ではボーダーのポロシャツに、ブラウンに白のドット柄のスカートをあわせたコーデを披露した。13枚目では大きめドットのチューブトップ姿を披露した。

この投稿には、「とても素敵」「こんな綺麗可愛い39歳最高過ぎます！」「美人で洗練されてて素敵」「お綺麗です」「可愛い」といったコメントが寄せられていた。

紗栄子さんと元夫で米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有選手（39）との息子は、モデルの道休蓮さん。紗栄子さんは26年3月25日にインスタグラムで、蓮さんの18歳の誕生日を報告していた。