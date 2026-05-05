upink 柏木由紀プロデュース新作！陰影美人を叶える注目コスメ発売

柏木由紀さんプロデュースのコスメブランド「upink（ユーピンク）」から、肌に自然な立体感を生み出す新作ベースメイクが登場。2026年5月13日（水）より、自分好みの影色がつくれる「メイクフレームシェーディング」と、素肌のようなツヤを演出する「ヴェールグロウハイライター」が全国発売されます。毎日のメイクをもっと楽しく、もっと洗練させてくれる注目アイテムです♡

自分仕様の陰影が叶うシェーディングパレット

「メイクフレームシェーディング」は、全2色・各1,430円（税込）。4色を自由にブレンドしながら、自分の肌トーンや骨格に合わせた影色をつくれるパレットです。

カラーは、ブルーベースの方におすすめのクールモカ、イエローベースの方におすすめのウォームココアの2種類。

クールモカ

ウォームココア

異なるトーンを掛け合わせることで、フェイスラインやノーズシャドウなど部位ごとに使い分けしやすいのも魅力です。

微細パウダーがふんわり発色し、濃さの調整も簡単。重ねても不自然になりにくく、毛穴を目立たせにくい※なめらかな仕上がりに導きます。

厚さ約1.1cmの薄型設計で、ポーチに入れて持ち歩きやすい点もうれしいポイントです。

※メイクアップ効果による

キスの毛穴悩みを狙い撃ち♡さらすべ美肌を叶える新プライマーに注目

素肌ツヤを仕込む新感覚ハイライター

「ヴェールグロウハイライター」は、全1色・1,100円（税込）。カラーは肌なじみのよいルーセントベージュです。

クリームタイプならではのみずみずしいツヤ感がありながら、塗るとサラッとした質感でべたつきにくいのが特徴。

スキンケア直後のような濡れツヤ感を演出し、透明感と立体感のある肌印象に仕上げます。

鼻筋、頬骨、目頭、唇の上などポイント使いしやすく、ベースメイクの仕上げにはもちろん、メイク直しにも便利。

3種の美容成分（カミツレ花エキス、ホホバ種子油、スクワラン）配合で、乾燥が気になる季節にも頼れる存在です♪

全国で買える注目ブランド

販売店舗は、公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、ハンズ、ショップイン、アットコスメ、イオン、ヨドバシカメラ（一部店舗除く）。

手に取りやすい価格帯で、トレンド感あるメイクを楽しめるのもupinkならではです。

まとめ

upinkの新作は、ナチュラルな陰影と上品なツヤ感で、大人の洗練メイクを叶える2アイテム。柏木由紀さんのこだわりが詰まった実力派コスメは、毎日のメイクを格上げしてくれそうです。

2026年5月13日（水）の発売日に向けて、気になる方はぜひチェックしてみてください♡