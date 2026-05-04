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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」のネコ山が、「【ズコーw】楽天山分け8円 りそな500円＆エアウォレ430円を即回収せよ！」と題した動画を公開した。動画では、参加したポイ活キャンペーンの結果報告に加え、現在実施中のりそな銀行とエアウォレットのお得なキャンペーン情報を解説した。



冒頭、ネコ山は「楽天・ゴールド＆楽天・プラチナ 新ファンド設立記念キャンペーン」の結果を報告。総額200万円の山分けだったが、参加者が想定を上回ったため、1人当たりの還元額はわずか「8円」だったと苦笑交じりに語った。さらに、購入したファンド自体も約8%の下落を見せており、ポイ活の厳しさを痛感する結果となった。



続いて、現在進行中のキャンペーンとして「りそなデビットカード（Visa）」のGoogle Pay設定・利用による500円キャッシュバックを紹介。期間中に初めてGoogle Payに設定し、合計3,000円以上利用することが条件だ。ネコ山は、Amazonギフトカードへの3,000円チャージでも条件をクリアできると解説しつつ、自身は誤って5,000円チャージしてしまったと明かした。また、Amazonギフトカードの購入に関して、「転売サイトからの購入はアカウントBANの危険性が高い」と強く注意喚起を行った。



さらに、エアウォレットの公式LINE友だち追加で、スマホ充電サービス「CHARGE SPOT」の3時間未満の利用料に相当する430円分の残高がもらえるキャンペーンも紹介。この残高は銀行口座に出金することで現金化が可能だと説明した。ただし、過去に同様の特典を受け取った人は対象外となる点に注意が必要だ。



動画の最後では、視聴者からの質問に応える形で、楽天銀行の「ハッピープログラム」を活用したポイント獲得の手法を解説した。他行からの無料自動振込を利用してランクやポイントを稼ぐ具体的なテクニックが紹介されており、ポイ活初心者にとっても実践的な内容となっている。