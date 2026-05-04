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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が「【節約Vlog】食費600円以下で贅沢に過ごす！34歳会社員の休日。朝のフレンチトーストから夜のスタミナレバニラ！！」と題した動画を公開しました。動画では、34歳の会社員であるしゅんさんが、休日に作る安くて美味しい3食の自炊レシピと、その調理過程を披露しています。



休日の朝ごはんは、目玉焼きフレンチトーストからスタートします。冷凍の食パンを電子レンジで解凍し、卵、砂糖、豆乳を混ぜた卵液に浸します。電子レンジで加熱することで、時短でパンに卵液を浸み込ませる工夫が紹介されています。バターでこんがりと焼き上げ、別のフライパンで塩コショウで味付けした目玉焼きを乗せて完成。「甘じょっぱ」で無限に食べられる料理として、朝から優雅なスタートを切りました。



昼ごはんは「柚子胡椒香る和風ツナパスタ」を調理。フライパンに水と創味シャンタンを沸騰させ、パスタ、キャベツ、シーチキンを一緒に煮込みます。水分が少なくなったところで玉ねぎを加えて炒め、めんつゆと柚子胡椒でサッと和えて仕上げます。「お昼に簡単に作れるのに凄く美味しいパスタができました」と、手軽さと美味しさを絶賛しています。



夜ごはんは、買い出しで調達した食材を使って「レバニラ炒め定食」を作ります。鶏レバーの下処理を丁寧に行い、片栗粉と塩コショウをまぶしてフライパンで焼き上げます。もやし、ニラ、シメジを加え、みりん、料理酒、醤油、創味シャンタン、にんにくでしっかりと味付け。即席のお味噌汁とともに食卓に並べ、「激安食材が激ウマ料理に大変身」「過去一美味しいレバニラ炒めでした！」と大満足の様子を見せました。



1日3食で合計約600円という驚きの安さでありながら、どの料理もボリューム満点で美味しそうなものばかりでした。しゅんさんの節約と自炊を楽しむ姿勢は、日々の食費を抑えたい方にとって大きなヒントになりそうです。