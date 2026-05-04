バッグにつけるだけで可愛さUP♡【Francfranc】即カゴ推奨！「チャーム」

バッグにチャームを付けて、自分好みのカスタマイズをするのが流行中。【Francfranc（フランフラン）】では、おしゃれで大人っぽい「チャーム」を販売しています。今回は、そのなかでも可愛いもの好きさんがおすすめするアイテムをご紹介。お買い物の参考にしてみて。

さりげないロゴが大人っぽい！

「チャーム ビーズ」は、ファスナートップなどに付けられる小さめカニカンタイプ。カップのモチーフやビーズには、さりげなくFrancfrancとデザインされています。「見つけた瞬間カゴ入れた」という@risa_.pianoさんは「バッグにつけるだけで一気に垢抜ける」とお気に入りの様子。価格は\1,800（税込）。ほかにもくまやハートなどいろいろなデザインがあるので、あわせてチェックしてみて。

可愛くて便利なリップケース

バッグのポケットやポーチの中でリップが行方不明になって探すのにストレス……という人にぴったりなのがこちらの「リップケース ラウンド」\2,200（税込）です。@risa_.pianoさんによると「キーホルダー感覚で付けられる」チャームタイプのリップケースで、さっと取り出せるのが魅力。高級感のあるデザインで、おしゃれに持ち歩けそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A