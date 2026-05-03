可愛さ200点ッッ♡【Can★Do】集めたくなる「キャラシール & ミニメモ」

可愛らしい「キャラシール & ミニメモ」を【Can★Do（キャンドゥ）】で発見。集めてコレクションに加えるのはもちろん、ラッピングやメッセージカードとして使うのもおすすめです。眺めるだけで心ときめくビジュアルに注目。今回はほどよい存在感のあるアイテムをご紹介します。

サングラス姿のレア感がたまらない！「フレークシール」

ポップな色味が映えるポチャッコのシールは、30枚セットとたっぷり入っているのが魅力。さまざまなポーズを決め、サングラスを頭にのせている姿がとってもキュートです。サイズは2種類あり、特に大きめのサイズは存在感バッチリ。シール帳のみならず、シンプルなスマホケースのアクセントとして貼るのも良さそうです。

波のような形が華やかに映える「SWIMMER ダイカットシール3P B」

波のような形が特徴のこちらは、雑貨ブランド【SWIMMER（スイマー）】のキャラが描かれたシール。カラフルなハートとお座りしたクマがキュートです。3枚入りと少なめではありますが、色味も相まって存在感があり、プレゼント用のラッピングにも活用できそう。平成レトロなポップ感漂うビジュアルが、眺めるたびにどこか懐かしい気分に浸らせてくれそうです。

ホログラム仕様の豪華さ！「ポケットモンスター キラッとシール2」

ホログラムの煌びやかさが可愛いこちらは「ポケットモンスター」のキャラが大集合したシール。各キャラを縁取ったシールは、存在感たっぷりで、ノートや手帳の目印に貼るのも良さそうです。キャラのラインナップは種類によって異なる分、コレクション欲が刺激されるはず。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「全部で6種類販売」されているようなので、推しポケモンを探してみては？

目立ちやすい色味もポイント「SWIMMER ダイカットメモ」

ウサギ・パンダ・ネコといった、スイマーのアニマルキャラが可愛いこちら。ポップなドット柄に、いちごやハートも描かれた賑やかなデザインです。外側を縁取った赤色が映えるメモは存在感があり、ほどよく目立ってくるのも嬉しいところ。プレゼントに添えるメッセージカード代わりにも使えそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino