▲「ノイズ時代」ジャケット 写真：毎日新聞社/アフロ

ドレスコーズの新曲「ノイズ時代」が、憲法記念日である本日5月3日0時よりサプライズ配信された。

本作は、ドレスコーズの“反戦シングル”となる新作。冒頭からサウンドコラージュのように広がる荒々しいノイズが特徴的な楽曲となっている。ジャケットは群衆が写し出されたモノクロの写真の上に「ノイズ時代」の文字をコラージュしたデザインとなった。ドレスコーズによる新曲リリースは、10thアルバム『†』より約1年ぶりとなっている。

ドレスコーズは今後、6月より全国8都市を巡るワンマンツアーを開催する。今回のツアーでは、公演日当日に22歳以下の方が対象になる「割引チケット U-22」を初導入している。チケットは現在一般発売中。

■「ノイズ時代」

2026年5月3日 配信スタート

https://dress.lnk.to/noisePR

作詞・作曲：志磨 遼平

■＜the dresscodes TOUR2026＞ 2026年

6月13日（土）宮城・仙台 Rensa

6月21日（日）北海道・札幌 PENNY LANE24

6月28日（日）石川・金沢 EIGHT HALL

7月4日（土）福岡・DRUM LOGOS

7月5日（日）岡山・YEBISU YA PRO

7月11日（土）愛知・名古屋 THE BOTTOM LINE

7月12日（日）大阪・GOLLILA HALL OSAKA

7月20日（月・祝）東京・Zepp Haneda（TOKYO） ▼チケット

前売り 立見\6,000 立見U-22 \4,500（ともにドリンク代別）

当日券 立見\6,500 立見U-22 \5,000（ともにドリンク代別） ○Zepp Haneda（TOKYO）公演

前売り 1F立見 \6,000 1F立見U-22 \4,500 2F指定席 \7,000 （ともにドリンク代別）

当日券 1F立見 \6,500 1F立見U-22 \5,000 2F指定席 \7,500 （ともにドリンク代別） ○「割引チケット U-22」について

公演日当日に22歳以下の方が対象になる割引チケットです。

U-22チケットでご入場の際、顔写真付き身分証明書の原本（小学生は年齢の証明できる身分証明書の原本）の提示が必要です。

対象となる身分証明書の原本をお持ちでない方は、通常チケットとの差額￥1,500を現金にて貰い受けます。

◾️ライブ映像商品『grotesque human』

2026年3月4日（水）発売

https://dress.lnk.to/ghtPR ＜Blu-ray＞

\6,380（税込）KIXM−643

＜DVD＞

\6,380（税込）KIBM−1149

＜数量限定生産版＞※ELR Store限定商品

\10,000（税込）NXD-1125

Blu-ray+ZINE（16P）※ブランケット判サイズ（40.6cm×54.5cm）

予約：https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1125/

※500セット限定での販売 ▼ZINE詳細

『ロックンロールとよばれる音楽と人々』

・写真「シスターマン」間仲 宇

・鼎談「ロックンロールってなんだろう」

志磨遼平（ドレスコーズ）×須藤朋寿（NEWFOLK主宰）×矢島和義（ココナッツディスク吉祥寺店店長）

・楽曲リスト「2025年のためのロックンロール・ソング 10選」

選者：志磨遼平（ドレスコーズ） / 須藤朋寿（NEWFOLK主宰） / 矢島和義（ココナッツディスク吉祥寺店店長）

・小説「ハディとテン」 吉田棒一

・ライブレポート「Fuck youとGood luck、それから」黒田隆太朗

・楽曲リスト「“grotesque human” ツアー会場におけるBGM、あるいは黎明期のサン・レコードのベスト・シングルス」選者：志磨遼平（ドレスコーズ）

・写真「the dresscodes TOUR2025 “grotesque human” Live Photo」森 好弘

・座談会「仲良いんです、僕達」メンバー5人で語る “grotesque human” ツアーの裏側

志磨遼平×田代祐也×有島コレスケ×中村圭作×ビートさとし ▼収録内容 ※Blu-ray / DVD / 数量限定生産版共通

The Dresscodes TOUR 2025 “grotesque human” ライブ本編（2025年7月6日@Zepp Shinjuku（TOKYO）公演）

01.ヴィシャス

02.うつくしさ

03.リンチ

04.人間不信

05.この悪魔め

06.聖者

07.がっかりすぎるわ

08.悲しい男

09.ロックンロール・ベイビーナウ

10.REBEL SONG

11.コミック・ジェネレイション

12.ビューティフル

13.シスターマン

14.ミスフィッツ

15.愛に気をつけてね ▼法人別購入特典

Amazon.co.jp：「grotesque human」アクリルキーホルダー Ver.1

楽天ブックス：「grotesque human」ミニアクリルスタンド(ジャケット写真絵柄)

TOWER RECORDS：「grotesque human」アクリルキーホルダー Ver.2

ELRstore：「grotesque human」 全曲収録ライブアルバムCD

※特典絵柄は後日公開いたします。

※＜数量限定生産版＞はELR Store購入特典の対象外となり、お付けできませんので予めご了承ください。