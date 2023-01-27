ドレスコーズ、憲法記念日に“反戦シングル”「ノイズ時代」をサプライズ配信
ドレスコーズの新曲「ノイズ時代」が、憲法記念日である本日5月3日0時よりサプライズ配信された。
本作は、ドレスコーズの“反戦シングル”となる新作。冒頭からサウンドコラージュのように広がる荒々しいノイズが特徴的な楽曲となっている。ジャケットは群衆が写し出されたモノクロの写真の上に「ノイズ時代」の文字をコラージュしたデザインとなった。ドレスコーズによる新曲リリースは、10thアルバム『†』より約1年ぶりとなっている。
ドレスコーズは今後、6月より全国8都市を巡るワンマンツアーを開催する。今回のツアーでは、公演日当日に22歳以下の方が対象になる「割引チケット U-22」を初導入している。チケットは現在一般発売中。
■「ノイズ時代」
2026年5月3日 配信スタート
https://dress.lnk.to/noisePR
作詞・作曲：志磨 遼平
■＜the dresscodes TOUR2026＞
2026年
6月13日（土）宮城・仙台 Rensa
6月21日（日）北海道・札幌 PENNY LANE24
6月28日（日）石川・金沢 EIGHT HALL
7月4日（土）福岡・DRUM LOGOS
7月5日（日）岡山・YEBISU YA PRO
7月11日（土）愛知・名古屋 THE BOTTOM LINE
7月12日（日）大阪・GOLLILA HALL OSAKA
7月20日（月・祝）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
▼チケット
前売り 立見\6,000 立見U-22 \4,500（ともにドリンク代別）
当日券 立見\6,500 立見U-22 \5,000（ともにドリンク代別）
○Zepp Haneda（TOKYO）公演
前売り 1F立見 \6,000 1F立見U-22 \4,500 2F指定席 \7,000 （ともにドリンク代別）
当日券 1F立見 \6,500 1F立見U-22 \5,000 2F指定席 \7,500 （ともにドリンク代別）
○「割引チケット U-22」について
公演日当日に22歳以下の方が対象になる割引チケットです。
U-22チケットでご入場の際、顔写真付き身分証明書の原本（小学生は年齢の証明できる身分証明書の原本）の提示が必要です。
対象となる身分証明書の原本をお持ちでない方は、通常チケットとの差額￥1,500を現金にて貰い受けます。
◾️ライブ映像商品『grotesque human』
2026年3月4日（水）発売
https://dress.lnk.to/ghtPR
＜Blu-ray＞
\6,380（税込）KIXM−643
＜DVD＞
\6,380（税込）KIBM−1149
＜数量限定生産版＞※ELR Store限定商品
\10,000（税込）NXD-1125
Blu-ray+ZINE（16P）※ブランケット判サイズ（40.6cm×54.5cm）
予約：https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1125/
※500セット限定での販売
▼ZINE詳細
『ロックンロールとよばれる音楽と人々』
・写真「シスターマン」間仲 宇
・鼎談「ロックンロールってなんだろう」
志磨遼平（ドレスコーズ）×須藤朋寿（NEWFOLK主宰）×矢島和義（ココナッツディスク吉祥寺店店長）
・楽曲リスト「2025年のためのロックンロール・ソング 10選」
選者：志磨遼平（ドレスコーズ） / 須藤朋寿（NEWFOLK主宰） / 矢島和義（ココナッツディスク吉祥寺店店長）
・小説「ハディとテン」 吉田棒一
・ライブレポート「Fuck youとGood luck、それから」黒田隆太朗
・楽曲リスト「“grotesque human” ツアー会場におけるBGM、あるいは黎明期のサン・レコードのベスト・シングルス」選者：志磨遼平（ドレスコーズ）
・写真「the dresscodes TOUR2025 “grotesque human” Live Photo」森 好弘
・座談会「仲良いんです、僕達」メンバー5人で語る “grotesque human” ツアーの裏側
志磨遼平×田代祐也×有島コレスケ×中村圭作×ビートさとし
▼収録内容 ※Blu-ray / DVD / 数量限定生産版共通
The Dresscodes TOUR 2025 “grotesque human” ライブ本編（2025年7月6日@Zepp Shinjuku（TOKYO）公演）
01.ヴィシャス
02.うつくしさ
03.リンチ
04.人間不信
05.この悪魔め
06.聖者
07.がっかりすぎるわ
08.悲しい男
09.ロックンロール・ベイビーナウ
10.REBEL SONG
11.コミック・ジェネレイション
12.ビューティフル
13.シスターマン
14.ミスフィッツ
15.愛に気をつけてね
▼法人別購入特典
Amazon.co.jp：「grotesque human」アクリルキーホルダー Ver.1
楽天ブックス：「grotesque human」ミニアクリルスタンド(ジャケット写真絵柄)
TOWER RECORDS：「grotesque human」アクリルキーホルダー Ver.2
ELRstore：「grotesque human」 全曲収録ライブアルバムCD
※特典絵柄は後日公開いたします。
※＜数量限定生産版＞はELR Store購入特典の対象外となり、お付けできませんので予めご了承ください。
関連リンク
◆ドレスコーズ オフィシャルサイト
◆ドレスコーズ オフィシャルX