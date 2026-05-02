佐賀牛からいちごスイーツまで…舞浜で九州グルメ旅♪シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「長崎・佐賀グルメフェア」開催中



東京ディズニーリゾート(R)のオフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」で、現在「長崎・佐賀グルメフェア」が開催されています。

長崎マリオットホテルの総料理長・榮岩（はえいわ）シェフ監修の郷土料理を、ブッフェスタイルで提供。九州の味わいを堪能できる「本格ご当地グルメ」が好評で、開催期間の延長が決定したんですって。

ご招待いただいて、実際に味わってきました！

【長崎＆佐賀をまとめ食いっ】

やってきたのは「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」。

ブッフェ台には、長崎・佐賀を代表するグルメがずらり。圧巻ですっ！ めずらしい「白鉄火巻き」、中のお魚はヒラマサだそう。「太麺皿うどん」に「長崎県産麦味噌ブイヤベース」、お肉ゴロッゴロに入った「佐賀牛カレー」……至福♡

※太麺皿うどんは5月の新メニュー登場に伴い、4月末日をもって終了となります



「長崎県産アジフライ」は長崎マリオットホテルのレシピで作られたオリジナルタルタルソースで。ホワッホワの肉厚フライとの組み合わせが最高ゥ！ 野菜のディップソースにある島原納豆味噌は、ハマる味だから絶対に試してほしい。



お魚もお肉も麺類も充実してて、どのお料理を選ぼうか迷う時間すら楽しかった〜。実際に九州に行ってもこれだけのご当地グルメを1度に味わうのはなかなか難しいですよねっ。

＜その他の限定日替わりメニュー＞

■前菜

・ベジタブルクデュディテ 島原納豆味噌 柚子胡椒マヨネーズ 五島の醤バーニャカウダ

・ハトシ ー 海老、帆立、サーモンのすり身 パンの挟み焼き

・島原ひょっつるとイカそうめん フルーツトマト 長崎伝統柑橘“ゆうこう”ポン酢

■メイン

・角煮饅

・みつせ鶏の味カレーチキン 大和製菓オリジナルスパイス

・白身魚のグリル あごだしベアルネーズソース

■御飯

シシリアンライス

【デザートも抜かりなし】

デザートコーナーももちろん、長崎・佐賀の魅力がギュウギュウに詰まってます。

まずはこの季節に見逃せない、佐賀自慢の「いちごさん」を使った「いちごさんのバターサンドケーキ」。鮮やかなルビーレッドがキラッキラですわよ〜！ 見た目を裏切らない甘酸っぱさと、ザクホロっとした生地の食感にキュン。



長崎といえば！のカステラもありました。「カステラとバニラビーンズのクレームブリュレ」は、ムチッときめ細かなカステラにとろ〜り甘いブリュレが最高にマッチ。これは10倍くらいのサイズで食べたい！



あと個人的にヒットだったのが、お食事エリアにある「かんころ餅天ぷら ー さつま芋と餅米の郷土菓子 天ぷら仕立て」。見た目地味だけど……ムッチムチで甘くてメチャウマ。これは芋好き餅好き、必食です。

ほかにも「そのぎ茶プリン 桜餅仕立て」などもあって、春を感じるスイーツも存分に楽しめるラインナップ。食事からデザートまで、隙なく満喫できるブッフェでした。

その他の限定スイーツ（下記より数種）

・五島灘の塩キャラメルシュークリーム

・長崎蜂蜜ムース

・長崎柑橘マドレーヌ ミモザ風

・苺のショートケーキ

・チョコレートロールケーキ

・チーズケーキ

・苺のムース

・ダークチェリーのタルト

【5月末まで開催中だよ】

長崎の麺文化あり、佐賀のブランド牛あり、いちごデザートあり。まさに、長崎から佐賀までぐるりと旅気分を味わえた「長崎・佐賀グルメフェア」。 好評につき、5月31日まで実施中です。



「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」へは、舞浜駅からホテル直通の無料送迎バス、またはディズニーリゾートライン「ベイサイド・ステーション駅」から徒歩ですぐ。

パーク帰りはもちろん、お食事だけを目的にしてきてもワクワクできる最高の立地で、ホテルの高級感も非日常を底上げしてくれます♪ ぜひ休日のご褒美グルメとして旅気分を味わいに行ってくださいね。

■長崎・佐賀グルメフェア

期間：2026年3月1日〜5月31日

場所：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」（ホテル1F）

予約・問合せ：047-355-5555（代）

料金（ソフトドリンクバー込み）：

＜ランチブッフェ＞

平日：大人5400円／シニア（65歳以上）4900円／小人（4〜12歳）2700円

土日祝：大人6500円／シニア（65歳以上）6000円／小人（4〜12歳）3250円

＜ディナーブッフェ＞

大人8000円／シニア（65歳以上）7000円／小人（4〜12歳）4000円

※土日祝はランチ90分制、ディナー120分制。

※シニア料金ご利用の際は年齢確認できる身分証明書の提示が必要です。

※メニューは予告なく変更になる場合があります。

参考リンク：プレスリリース、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」

執筆・撮影：森本マリ

Photo：（C）Pouch

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