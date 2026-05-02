どっちにしようか迷うーーーッ！【マクドナルド】の「パケ可愛ドリンク」をチェック！

【マクドナルド】から、お馴染みのキャラクターとコラボした、“飲むスイーツ”とも呼ぶべきメニューが登場！ キャラクターをイメージしたドリンクは、このコラボだけの特別なカップに入っていて思わず写真にもおさめたくなる可愛さ。今回はそんな、マクドナルドの「パケ可愛ドリンク」について紹介します。2026年5月中旬までの期間限定メニューなので、早めのチェックがおすすめです。

可愛い！ おいしい！ 飲むプリンって？

@ftn_picsレポーターともさんが、「見た目も味もプリンそのもの」と紹介している、「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」。カスタード味のフラッペに、カラメルソースとホイップクリームをトッピング。レポーターともさん曰く、「ほろ苦カラメルソースがアクセント」「プリンって飲み物だった？と勘違いしそう」とのこと。カップにはフラッペを持つ「ポムポムプリン」のイラストがプリントされ、可愛さも文句なし。「McCafe®」取扱店舗で注文できるメニューです。

甘酸っぱさがクセになる！

「ハローキティ」のリボンのような真っ赤な色が目を引くのは、「ハローキティのジューシーいちごスムージー」です。レポーターともさんによると、「完熟いちごのジェラートを食べているみたいな、ジューシーで甘さのある濃厚ないちご味」とのこと。クリームやソースなどのトッピングがないので、さっぱりとゴクゴク飲めてしまいそう。こちらもマックカフェのメニューです。このゴールデンウイークは、マックカフェのあるマクドナルドで期間限定の味を楽しんでみるのもいいかも。

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writer：Yuri.A