＜義妹、DNA鑑定を要求＞兄が亡くなり相続発生！「4分の1は私？」【第8話まんが：義妹の気持ち】
私（ヒナ）は、2人の子ども（タク・8才、ネネ・6才）を育てるシングルマザーです。元夫は無責任の塊のような人で、慰謝料はもらいましたがたいした額ではありません。両親が亡くなった後、実家を相続したので幸い住む場所はあります。それでもシングルで子どもを育てるのはとても大変。貯蓄額や子どもたちの将来を考えると、希望を見出すことができず落ち込むこともありました。そんななか、入院していた兄のヤスタカが突然この世を去りました。
私も兄を亡くして悲しいですが、リエちゃんはきっと「悲しい」なんて言葉に表せないくらいの気持ちなのでしょう。返信も滞りがちになっていました。するとある日、法事を取りしきっている叔母さんから「相続」という言葉が出ました。
兄に子どもがいない場合、遺産の4分の1は私に入ると知りました。兄は実家のお金を相続していて、それはもともとウチの親のもの。私が受け取るのは当然でしょう。なんだかこれからの暮らしに希望が持てるような気がしました。
兄が亡くなって悲しみに暮れるなか、相続で私にお金が入ると分かったことはかすかな希望になりました。ある程度のまとまったお金があることは、シングルで子育てしている私にとってどれだけ心強いか……。リエちゃんは悲しみに押しつぶされているだろうから、諸々お手伝いをしていこうと思っていました。
なのに裏切りの妊娠が発覚したのです。兄夫婦は子どもができない体質だと、母から聞いていました。だから私もそこにはあまり踏み込まないようにしていたのに……。私はとっさに「嘘よ！ お兄ちゃんの子のはずない！」と言ったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
私も兄を亡くして悲しいですが、リエちゃんはきっと「悲しい」なんて言葉に表せないくらいの気持ちなのでしょう。返信も滞りがちになっていました。するとある日、法事を取りしきっている叔母さんから「相続」という言葉が出ました。
兄に子どもがいない場合、遺産の4分の1は私に入ると知りました。兄は実家のお金を相続していて、それはもともとウチの親のもの。私が受け取るのは当然でしょう。なんだかこれからの暮らしに希望が持てるような気がしました。
兄が亡くなって悲しみに暮れるなか、相続で私にお金が入ると分かったことはかすかな希望になりました。ある程度のまとまったお金があることは、シングルで子育てしている私にとってどれだけ心強いか……。リエちゃんは悲しみに押しつぶされているだろうから、諸々お手伝いをしていこうと思っていました。
なのに裏切りの妊娠が発覚したのです。兄夫婦は子どもができない体質だと、母から聞いていました。だから私もそこにはあまり踏み込まないようにしていたのに……。私はとっさに「嘘よ！ お兄ちゃんの子のはずない！」と言ったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子