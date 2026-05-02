【GW限定】ブックオフ公式アプリ会員は本全品20％オフ＆限定ステッカーがもらえる！本をまとめ買いするチャンス。

ブックオフコーポレーションは、2026年1月に公式アプリの会員数が1000万人を突破したことを記念し、26年5月2日から5日の4日間、「公式アプリ会員1000万人突破キャンペーン」を開催します（一部店舗を除く）。

4日間限定キャンペーンが盛りだくさん

ゴールデンウィーク中の5月2日から5月5日にはメインイベントとして、アプリ会員限定の「本全品20%オフセール」や、購入または売却した人への「限定ステッカープレゼント」を全国の店舗で実施します。

●ブックオフ公式アプリ会員限定セール

キャンペーン期間中、ブックオフ公式アプリ会員（仮会員含む）は、店舗にて本全品を20%オフで購入できます。また、ブックオフ公式オンラインストアでは、期間中10％オフクーポンを配布します。実施期間は5月2日から5日。対象商材は本全品で、新品本は対象外です。

●買っても売ってもステッカーをプレゼント

キャンペーン期間中、店頭で購入または売却すると限定ステッカーがもらえます。公式オンラインストアで購入の場合、ステッカーは商品に同梱して届きます。

ステッカーは、看板や黄色い会員カードをモチーフにした、ブックオフの歴史を感じさせるデザインです。

デザインは、店舗ごとに異なります（全4種類）。ステッカーは無くなり次第終了します。デザインは選べません。

自宅配送・店舗受取のどちらも対象。公式オンラインストアでは中古品の購入時のみが対象です。買取で利用する場合、「宅配買取」「出張買取」は対象外です。

●アプリ会員1000万人突破！サンクスクーポン

5月5日までに公式アプリ本会員になった人を対象に、150円引きクーポンを配布します。対象商材は全商品で、新品商品は対象外です。クーポン使用期間は5月11日から28日まで。

●スタンプを貯めて素敵な景品が当たる！「スペシャルスタンプカード」

アプリでスタンプを貯めて応募すると、抽選で景品が当たる「スペシャルスタンプカード」企画を実施します。

実施期間は5月2日から31日までです。

対象商材は全商品。詳細は公式アプリ内、または後日公開の特設サイトで順次お知らせされます。

公式オンラインストアでもキャンペーンを実施していますが、店舗と一部内容が異なります。条件などの詳細については、公式webサイトを確認してください。

当キャンペーンは、予告無く変更または終了する場合があります。

東京バーゲンマニア編集部