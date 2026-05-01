「仕事が忙しい」は本当？不倫男がよく使う言葉の“裏”にあるもの
男性から「最近ちょっと仕事が忙しくて」と言われて、納得しきれないままやり取りが減っていった経験はありませんか？特に不倫関係では、はっきり説明できない状況を“言葉で調整する”場面が多いもの。その中で、よく使われるフレーズには一定の傾向があります。
「仕事が忙しい」
連絡が減る、会えなくなる。その理由として「仕事が忙しい」が使われることは少なくありません。実際に忙しいケースもありますが、問題は“具体性がないまま繰り返されること”。状況が見えないまま、この言葉だけが続くと違和感が残りやすいでしょう。
「タイミングが合えば会おう」
はっきり約束はしないけれど、関係は切らない。そんなときに使われやすいのがこのセリフです。可能性を残しながらも、責任を持った約束は避けるために、バランスを取るための言葉として男性は口にします。
「ちゃんと考えてるよ」
２人の関係について触れたとき、曖昧に返されるフレーズのひとつが「ちゃんと考えてるよ」です。言葉が繰り返されるだけで具体的な行動が伴わない場合、状況は変わりにくいもの。現実とのズレは少しずつ広がっていきます。
その場をやわらげるためにも使われたセリフだけを真に受けるのではなく、男性の“その後の動き”を観察することが大事。きっと関係を見極めるヒントとなるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「最近なんだか冷たい…」不倫中の男性が妻に見せる態度の変化