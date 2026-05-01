買えるのは大丸 札幌店だけ＆限定品も。キャラメルミルクスイーツ専門店【BLUE POND（ブルーポンド）】
2025年10月に大丸 札幌店にオープンしたキャラメルミルクスイーツ専門店【BLUE POND（ブルーポンド）】。“東京ばな奈” でおなじみのグレープストーンと大丸松坂屋百貨店が共同開発した新ブランドです。札幌在住の方はもちろん、北海道を旅する人にもおすすめのお土産です。
｜今までにない新食感のスイーツ
買えるのは大丸 札幌店のみの超限定感。毎日完売する行列必至の人気店で、休日などは100人待ちの行列ができることも！北海道の新しいお土産として注目です。
▲大丸 札幌店のほっぺタウン（地下1階）だけにあるお店 ＜画像提供：BLUE POND＞
“北海道ブルー” とも言われる北の大地の自然のように一瞬で夢中にさせるお菓子を作る、というコンセプトのもと、北海道産の牛乳やバターなど地元の素材を使い、製法にもこだわったスイーツです。しかも “牛づくりの神様” と呼ばれた町村敬貴が1917年に創業した「町村農場」と、牛たちの最適なタイミングで搾乳するロボットを使い、約600頭の体調をコンピューターで管理する「カーム角山」が監修。素材と製法にこだわったスイーツです。
▲「キャラメルクリスピー」6個入 ￥1,620
パッケージは北海道ブルーを思わせるカラーに、深い森に眠る美しい池や湖、そこに暮らす小鳥たちがデザインされています。
▲新食感キャラメルミルクサンド
ホワイトショコラの中に北海道産の生乳を使ったキャラメルソースが隠れ、まわりをキャラメルフォンダンでコーティング。町村農場の北海道バターを使ったクリスピー生地でサンドしました。サクッと軽やかなクリスピーと、口の中に広がるホワイトショコラの濃厚なミルク感がマリアージュ。サクフワ感を楽しめる新食感のスイーツです。
▲「ストロベリーキャラメルクリスピー」4個入 ￥1,166
果物栽培の歴史が長い北海道余市町。余市産の “夏いちご” を使った「ストロベリーキャラメルクリスピー」は、可愛らしいピンクのパッケージです。3月から9月上旬までの夏いちごの旬に合わせた期間限定販売です。
▲春夏だけの限定フレーバー
いちごには、昼夜の寒暖差を活かして栽培し、流通の少ない夏場に収穫する余市町産の “すずあかね” を使い、ベリーフォンダンでコーティング。真ん中には甘酸っぱいいちごのキャラメルソースが入っていて、フルーティーなイチゴの酸味にまろやかなミルクがとろける一品です。
札幌 大丸店でしか買えない、【BLUE POND（ブルーポンド）】の特別なスイーツ、キャラメルミルクスイーツ。レア感たっぷりの北海道土産にぴったり。札幌へ行くならぜひ立ち寄ってみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 BLUE POND https://www.bluepond.jp/＞