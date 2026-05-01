自然のなかでリフレッシュ♡【やんさら姉妹】が着こなす「春色リンクコーデ」特集

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学校も、お仕事も、全部に一生懸命な日々…。たまにはスマホの電源を切って、自然のなかでリフレッシュしよう！そこで今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに春らしさを堪能できる「イエローリンクコーデ」をご紹介します。イベントやおでかけにもぴったり♡

ハルイロリンクで自然に囲まれるリフレッシュの日。

From SAYA

「学校も、お仕事も、全部に一生懸命な私たち。たまにはスマホの電源を切って、リフレッシュしたくて、大自然を味わうことに。ドレスコードは、春らしさを堪能できるイエローコーデ。って私の提 案、正解でしょ？」

From SARA

「『東京にいると、息がつまる瞬間があるよね〜』なんて話すことが多いよね（笑）。やんちゃん の提案で黄色のアイテムを取り入れてみたら、なんか気分も明るくなって、また頑張ろうって思えた。ありがとう、やんちゃん♡」

Cordinate 旅がもーーーっと楽しくなるリンクコーデ♡

【右】SAYA's Coordinate

ゆったりシャツとグレーでリラックスムード満点♡ カラーコーデは、マイルドなグレーあわせで落ち着きのある印象に。

【左】SARA's Coordinate

イエローにピンクを差して気分を高める自然派ルック。イエローによく映える、小花柄でガーリーさをイン。

〈右・金川紗耶のコーデ〉ストライプシャツ 2,490円、ストライプシュシュ 590円／ともにGU ティアードスカート 7,920円／EMODA ルミネエスト新宿店 バッグ 57,200円／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード カスタマーサービス）リボンパンプス 7,920円／RANDA ソックス／スタイリスト私物〈左・本田紗来のコーデ〉レイヤードトップス 5,940円／EMODA ルミネエスト新宿店 ワイドデニムパンツ 7,990円／MANGO 花柄スカート 8,690円、スエードシューズ 11,000円／ともにTINA:JOJUN ベルトバッグ 11,175円／mucu and ebony（HANA SHOWROOM） 

撮影／女鹿成二 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI・金川分）、Mien（Lila・本田分）モデル／金川紗耶、本田紗来（ともに本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来

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