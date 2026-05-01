桜井玲香「めちゃくちゃいい」2箱リピ買いしたおすすめシートマスクを紹介

桜井玲香さんが自身のYouTubeチャンネルに『H&M購入品紹介 春に着たいアイテムと最近のゲットしたコスメも』の動画を投稿。購入品を紹介する中で、購入コスメも教えてくれました。

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■時短ケアに

動画内に登場したのはこちら。

IQQO/LUMINOUS SKIN REPAIR MASK 1枚5袋入り 税込2,395円（編集部調べ）

美白有効成分を配合し、肌荒れやくすみを防ぎながら透明感のある肌へと導いてくれるシートマスク。

桜井さんは、こちらについて「前に1回使ってめちゃくちゃいいなと思って」と過去の使用感を振り返りながら紹介。

使用方法についても「5分でいいって書いてあるんだよね」と語り、「ニキビとか肌荒れ中にも鎮静みたいな感じで、時間がなくてもペタってはっつければいいし」と手軽に使える点を評価。

そして「私はとても気に入ったので、今回久々に見つけて2箱買いました」とまとめ買いしたことも明かし、「最近の私のパックのおすすめかな」とお気に入りアイテムとして紹介していました。

■動画もチェック

動画内では、春に向けたファッションアイテムやコスメ購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。