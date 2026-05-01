男子テニスの元世界ランキング4位で錦織圭（36＝ユニクロ）が今季限りで現役引退すると1日、SNSで発表。男子テニス界を牽引したエースの引退に、SNSではねぎらいの言葉があふれた。

自身のSNSで「今日は皆さまにご報告があります。このたび、今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました」と報告。これまでを振り返り、「どんな時も応援してくださった皆さま、そして常にそばで支えてくれた家族に、心から感謝しています」と思いをつづった。

「正直に言えば、今でもコートに立ち続けたい気持ちはあります。それでも、これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます」と記し、「テニスという競技に出会えたこと、この道を歩んでこられたことを、心から幸せに思います。残りの試合も、一瞬一瞬を大切に、最後まで戦い抜きます」とした。最後の試合などは明かしていない。

SNSには「お疲れ様の１言です」「とうとうこの日がきてしまった」「日本人歴代最高のテニスプレイヤーなのは間違いない」「本当に感謝の言葉でいっぱい」「ワクワクさせてくれる選手だった」「たくさんの感動をありがとう！」「俺の青春、錦織圭と桃田賢斗に最大のリスペクト」「エアKはほんとカッコよかった」「ジョコビッチと熱い対決は凄かったです」「夢をありがとうございました」「テニス見るきっかけになった選手の一人でした」「間違いなく日本歴代最高の選手でした。シーズンの残りも頑張って欲しい」などねぎらいと感謝の言葉であふれている。

◇錦織 圭（にしこり・けい）1989年（平元）12月29日生まれ、島根県松江市出身の36歳。5歳でテニスを始め、03年に米国にテニス留学。07年に17歳でプロ転向し、08年2月にツアー初優勝を果たした。14年全米オープンで日本勢初の4大大会シングルス準優勝。16年リオデジャネイロ五輪シングルスで銅メダル。ツアー通算12勝で世界ランキングの最高は4位。19年10月に右肘を手術し、20年9月のジェネラリ・オープンで約1年ぶりに実戦復帰した。青森山田高出。1メートル78、73キロ。