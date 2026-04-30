韓国発tiptoeミニツヤティントがロフト登場♡990円で叶うぷるん唇
韓国・ソウル発のカラービューティーブランド「tiptoe（ティップトウ）」から、最新リップ「ミニツヤティント」が日本初登場♡2026年4月18日（土）よりロフト各店※一部店舗を除くにて先行発売されます。グローバルで人気を集める注目ブランドの新作は、ぷるんとしたツヤと軽やかなつけ心地を両立。毎日のメイクに取り入れたくなる旬リップです♪
韓国発tiptoeの魅力
「tiptoe」は“手が届く美しさをそっと高める”をコンセプトに誕生した韓国発ブランド。
繊細なニュアンスカラーと独自のテクスチャーで、Z世代を中心に人気を集めています。
韓国ではOlive Young約500店舗で展開され、ランキング上位の実績を獲得。
さらに台湾・タイ・マレーシアへと拡大し、グローバルに注目を集める存在です。日本でも今後さらなる展開が期待されています。
ぷるん質感ミニツヤティント
WISH GLAZE TINT（ウィッシュグレーズティント）
価格：990円(税込)
シュガーグレーズのようにとろける新テクスチャーで、濃密なツヤと鮮やかな発色を両立。唇に密着し、360度どこから見ても輝く立体感を演出します。
ミニサイズながら2.5gとしっかり使える容量で、持ち運びにも便利。
カラーごとに異なるSTARチャートデザインのパッケージは、思わず集めたくなる可愛さです♡
・発売日：2026年4月18日（土）
・販売店舗：ロフト各店※一部店舗を除く
日本展開カラー5色
201 Toeshoes Angel
やわらかなピンクベージュ
202 Peach Angel
透け感のあるピーチピンク
203 Lilac Angel
甘く儚いライラックピンク
205 Baby Berry
フレッシュなプラムピンク
206 Melt Cream
柔らかなクリームローズ
日本では全8色のうち5色をラインナップ。どれも肌なじみがよく、透明感のある仕上がりが魅力です。
持ち歩きたくなる旬リップ♡
コンパクトで可愛らしい見た目と、ぷるんとしたツヤ仕上がりを叶えるミニツヤティント。手に取りやすい価格も魅力で、つい色違いで揃えたくなります♪韓国トレンドを気軽に取り入れられるアイテムとして、この春夏のポーチにぜひ仲間入りさせてみてください♡