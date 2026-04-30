韓国発tiptoeミニツヤティントがロフト登場♡990円で叶うぷるん唇

韓国・ソウル発のカラービューティーブランド「tiptoe（ティップトウ）」から、最新リップ「ミニツヤティント」が日本初登場♡2026年4月18日（土）よりロフト各店※一部店舗を除くにて先行発売されます。グローバルで人気を集める注目ブランドの新作は、ぷるんとしたツヤと軽やかなつけ心地を両立。毎日のメイクに取り入れたくなる旬リップです♪

韓国発tiptoeの魅力

「tiptoe」は“手が届く美しさをそっと高める”をコンセプトに誕生した韓国発ブランド。

繊細なニュアンスカラーと独自のテクスチャーで、Z世代を中心に人気を集めています。

韓国ではOlive Young約500店舗で展開され、ランキング上位の実績を獲得。

さらに台湾・タイ・マレーシアへと拡大し、グローバルに注目を集める存在です。日本でも今後さらなる展開が期待されています。

ゲラン新作ティント誕生♡落ちにくさと潤いを叶える新リップ

ぷるん質感ミニツヤティント

WISH GLAZE TINT（ウィッシュグレーズティント）

価格：990円(税込)

シュガーグレーズのようにとろける新テクスチャーで、濃密なツヤと鮮やかな発色を両立。唇に密着し、360度どこから見ても輝く立体感を演出します。

ミニサイズながら2.5gとしっかり使える容量で、持ち運びにも便利。

カラーごとに異なるSTARチャートデザインのパッケージは、思わず集めたくなる可愛さです♡

・発売日：2026年4月18日（土）

・販売店舗：ロフト各店※一部店舗を除く

日本展開カラー5色

201 Toeshoes Angel

やわらかなピンクベージュ

202 Peach Angel

透け感のあるピーチピンク

203 Lilac Angel

甘く儚いライラックピンク

205 Baby Berry

フレッシュなプラムピンク

206 Melt Cream

柔らかなクリームローズ

日本では全8色のうち5色をラインナップ。どれも肌なじみがよく、透明感のある仕上がりが魅力です。

持ち歩きたくなる旬リップ♡



コンパクトで可愛らしい見た目と、ぷるんとしたツヤ仕上がりを叶えるミニツヤティント。手に取りやすい価格も魅力で、つい色違いで揃えたくなります♪韓国トレンドを気軽に取り入れられるアイテムとして、この春夏のポーチにぜひ仲間入りさせてみてください♡