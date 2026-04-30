【漢字クイズ】「含羞」はなんて読む？はにかむことを表します！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「含羞」はなんて読む？ 2文字目があまり見慣れない「含羞」という熟語。 「含羞」は、はにかむことを意味する言葉です。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「がんしゅう」でした！ 「含羞」は、恥ずかしいと思う気持ちや、恥ずかしがってはにかむことを意味する言葉です。「頬に含羞の色を浮かべる」のように使用されます。 推しのアイドルの「含羞」の表情にキュンとくるという人もいるかもしれません。 「羞」は、「はじらう」や「恥ずかしい」などの意味を持つ漢字です。恥ずかしい気持ちを表す「羞恥心（しゅうちしん）」という熟語は、聞き慣れている人も多いでしょう。 ちなみに「羞」は、訓読みで「羞（は）じる」と読むこともできますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

ライター Ray WEB編集部