【漢字クイズ】「含羞」はなんて読む？はにかむことを表します！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「含羞」はなんて読む？
2文字目があまり見慣れない「含羞」という熟語。
「含羞」は、はにかむことを意味する言葉です。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「がんしゅう」でした！
「含羞」は、恥ずかしいと思う気持ちや、恥ずかしがってはにかむことを意味する言葉です。「頬に含羞の色を浮かべる」のように使用されます。
推しのアイドルの「含羞」の表情にキュンとくるという人もいるかもしれません。
「羞」は、「はじらう」や「恥ずかしい」などの意味を持つ漢字です。恥ずかしい気持ちを表す「羞恥心（しゅうちしん）」という熟語は、聞き慣れている人も多いでしょう。
ちなみに「羞」は、訓読みで「羞（は）じる」と読むこともできますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
ライター Ray WEB編集部